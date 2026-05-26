【ココス】「今月のグルメ〜6月〜」は色鮮やかな夏野菜の包み焼きハンバーグ&スパイシーなチリコンカン

ファミリーレストラン「ココス」は、6月1日から6月下旬までの間、「今月のグルメ〜6月〜」として、色鮮やかな夏野菜を使用した包み焼きハンバーグとスパイシーな味わいのチリコンカンを販売する。空港店舗を除く、504店舗で販売予定。

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◆「夏野菜のバターチキンカレー包み焼きハンバーグ」

単品:1,290円(税込1,419円)

ライスor石窯パン付き:1,390円(税込1,529円)

パプリカなどの夏野菜やジューシーなチキンが入ったバターチキンカレーを“包み焼きハンバーグ”と合わせた。

バターチキンカレーは、はちみつを加えることで、まろやかでコクのある、子どもから大人まで楽しめる味わいに仕上げている。ゴロゴロと入ったパプリカやヤングコーン、ブロッコリーなどの野菜、ジューシーなチキン、ハンバーグをカレーに絡めて食べる。

なお、ライスが付いた「夏野菜のバターチキンカレー包み焼きハンバーグ弁当 1,290円(税込1,393円)」をテイクアウトで販売する。

◆「夏野菜とチリコンカンのチーズ焼き」

490円(税込539円)

夏野菜(パプリカ･ヤングコーン･オクラ)やカリフラワー、ブロッコリー、カボチャが入った、食べ応えのある一品。トッピングのチェダーチーズソースのコクとチリビーンズのピリ辛な風味が合わさり食欲をかき立てる。「追加トルティーヤ 150円(税込165円)」で巻いて、タコスのように食べるのがおすすめ。