【Ｊリーグ】福岡に前監督パワハラ騒動で罰金１００万円　ハラスメント研修を全６０クラブに実施…町田は「後半パートを倍の時間かけて」対応

Ｊリーグは２６日、都内で理事会開催後に記者会見し、Ｊ１福岡の金明輝・前監督が今年１月にコンプライアンス違反（ハラスメントに該当する行為）により事実上の契約解除となった問題を受けて、福岡に罰金１００万円とけん責（始末書をとり、将来を戒める）処分を科した。理由として、ハラスメントの各行為を防止し、早期発見、是正するために必要な体制をクラブが整備しておらず、内部統制上の不備が認められ、Ｊリーグの社会的信用を毀損したことを指摘した。

また、Ｊリーグは「暴力・暴言・ハラスメントに関する対面研修」を全６０クラブに向けて実施したことを発表した。実施期間は今年２月１７日から５月２０日まで。受講者は、選手１７８１人、スタッフ（監督を含むコーチングスタッフ、強化スタッフ、フロントスタッフほか）１３９８人の計３１７９人。実施の経緯として、リーグは「２５年にハラスメント・不適切な言動といった事案が複数発生したことを受けたもの」とした。

また、Ｊリーグによると、黒田剛監督とクラブが昨年けん責処分を受けたＪ１町田に対しては再発防止研修も兼ね、専門会社による研修を実施したという。リーグの担当者は「後半のパートを倍の時間（６０分）かけて行いました。内容は同じです」と説明した。

【コンテンツの内容】（２部構成）

前半…選手を含む全役割の方向け（約３０分、スクール形式）

後半…強化スタッフ（ＧＭ・ＳＤ・強化部長、強化担当など）及びコンプライアンス責任者向け（約３０分、対話形式）