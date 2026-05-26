【最後にスカッと！】「なにこれ...？」交際2年の彼氏の部屋で、手紙を発見。中身を見ると“恐ろしい事実”が発覚して...！
読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！交際して2年になる大好きな彼氏♡ ある日、彼の部屋を訪れた主人公は、見慣れない一通の手紙を見つけてしまいます。そこから明らかになった、信じがたい裏切りの物語とは……？
順調なはずの交際に潜んでいた違和感
当時、私には交際して2年になる彼氏がいました。関係はとても順調で、週末は彼の部屋で過ごすのが当たり前の日常風景になっていました。
その日も、いつもと変わらず彼の部屋でくつろいでいたのですが、ふと棚の引き出しに目をやると、隙間から見慣れない可愛らしい封筒が……
彼は普段、手紙のやり取りをするようなタイプではありません。そんな彼の部屋にある“手紙”という存在に、妙な胸騒ぎを覚えたのです。
気になってそっと手に取ると、差出人の欄には、なんと私たちと同じサークルに所属する後輩の名前が…！
見てはいけない――そう思いながらも、嫌な予感は消えませんでした。
文通で繋がっていた、裏切りの証拠とは！？
震える手で封を開けると、なかには何通もの手紙が入っていました。そこに綴られていたのは、恋人同士のような甘い言葉の数々…。疑いようのない、決定的な浮気の証拠でした。
そしてなにより衝撃だったのは、2人が「文通」という形で関係を続けていたことです。
今の時代、連絡手段はいくらでもあるはずなのに、あえて手書きの手紙を選んでいたのです。おそらく、デジタルに証拠を残さないためのつもりだったのでしょう。
あまりにも時代錯誤で独特なそのやり方に、悲しみ以上に、呆れと怒りが込み上げてきたのを覚えています。
このあと主人公がとった行動とは…！
原案：Ray WEB編集部
ライター Ray WEB編集部