【最後にスカッと！】「なにこれ...？」交際2年の彼氏の部屋で、手紙を発見。中身を見ると“恐ろしい事実”が発覚して...！

読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！交際して2年になる大好きな彼氏♡ ある日、彼の部屋を訪れた主人公は、見慣れない一通の手紙を見つけてしまいます。そこから明らかになった、信じがたい裏切りの物語とは……？

当時、私には交際して2年になる彼氏がいました。関係はとても順調で、週末は彼の部屋で過ごすのが当たり前の日常風景になっていました。

その日も、いつもと変わらず彼の部屋でくつろいでいたのですが、ふと棚の引き出しに目をやると、隙間から見慣れない可愛らしい封筒が……

彼は普段、手紙のやり取りをするようなタイプではありません。そんな彼の部屋にある“手紙”という存在に、妙な胸騒ぎを覚えたのです。

気になってそっと手に取ると、差出人の欄には、なんと私たちと同じサークルに所属する後輩の名前が…！

見てはいけない――そう思いながらも、嫌な予感は消えませんでした。