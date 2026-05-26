◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 中日―楽天（２６日・バンテリンドーム）

公示が発表され、中日は右脚の違和感で離脱していた福永裕基内野手、開幕直後に右脇腹を痛めた橋本侑樹投手、左脚を痛めていたドラフト６位・花田旭外野手の３選手を出場選手登録した。

４月１９日に抹消されていた花田は、２２日のＤｅＮＡとの２軍戦（横須賀）で実戦復帰。３試合で打率３割（１０打数３安打）だった。負傷離脱した岡林に代わって、４月４日に初昇格すると、同１１日の阪神戦（バンテリンドーム）で、プロ１号をマーク。今季は１０試合で打率２割６分３厘、１本塁打、５打点を記録している。けがを乗り越えての１軍復帰に、「チームの流れを少しでも変えられるように。チャンスで打てるように、点に絡めるようにやっていきたい」と意気込んだ。

福永は、１３日に１軍登録を抹消。２２日のＤｅＮＡとの２軍戦（横須賀）で実戦復帰し、３試合で打率２割５分（８打数２安打）だった。井上監督や首脳陣らと笑顔であいさつを交わしていた。

チームは２５日に、腰痛から復帰後４登板で３度失点した清水、打率１割台にあえぐ大島、カリステを抹消した。井上監督は「どこかで歯車がかみ合うように」と話しており、交流戦開幕からあらゆる手を尽くして反転攻勢に出る。