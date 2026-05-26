ニッチェ江上、沖縄グルメ満喫で反省＆芸人仲間らの監視明かす
お笑いコンビ・ニッチェの江上敬子が24日、オフィシャルブログを更新。沖縄でのライブ出演を報告するとともに、現地グルメを満喫した様子やダイエット中の悩みを明かした。
江上のブログは、20年９月に誕生した長男“とっちゃん”、22年10月に誕生した長女“さっちゃん”の成長の記録や、おいしそうな手料理、仕事の様子などをつづっている。
１日に更新したブログにて「ここ６年間での最高体重をたたき出しましたので、今日からダイエットすることを誓います」と宣言した江上。「食べ過ぎた。。」と題してブログを更新すると、「皆様お久しぶりです」と切り出し、「家事、育児、仕事、ダイエットの日々、、」と近況を報告。この日は沖縄でライブ出演だったといい、「沖縄、、 美味しいもの沢山、、」とつづった。
紫色のトルティーヤにたっぷりシャキシャキの玉ねぎやパクチーが彩りを添えた本格的な入ったタコスの写真や黒蜜をかけて味わうジーマミー豆腐の写真とともに、「他にもめちゃくちゃ食べました。(反省)」と沖縄グルメを満喫したことを明かしたり、「さんぴん茶大好き〜」と沖縄限定の「さんぴん茶」を手にした自撮りショットも披露。 「隙間に大鶴肥満くんが…。」と後方に写り込んだお笑いコンビ・ママタルトの大鶴肥満についてもユーモアたっぷりに触れた。
また、ダイエットの経過として体重グラフのスクリーンショットも掲載。「２日連続で増えているタイミングで、沖縄のお仕事だったので、明日が怖い」と率直な心境を吐露し、「芸人みんなに、『ダイエットなのに食べすぎじゃない〜？？』と、監視されてます。笑」と周囲からツッコまれていることも明かした。
一方で、息子についても「最近とっちゃんが、寝起きでソファーに寝転んでいる姿を見て、めちゃ体伸びててびっくりしました！！！！」と成長にしみじみ。ソファでくつろぐ愛らしい姿の 写真とともに、「小さな赤ちゃんだったのに、、 成長してくれてありがとう」と母としての思いを吐露。
最後は「今日は子供たちが起きている時間には帰れなさそうなので、明日朝沢山ハグしよー」とつづり、「ライブに来てくださった皆様、ありがとうございました」と感謝の言葉で締めくくっている。
この投稿にファンから「美味しそうなものがいっぱい誘惑には勝てませんよね」「ダイエットは長期戦でじっくりやりましょう〜」「美味しい物を美味しく楽しく食べる事も大事」「しっかり記録続けていて、頭が下がります」や、「とっちゃん大きくなりましたね！」「勝手に見守っているコチラも感慨深い」などの声が寄せられている。
江上のブログは、20年９月に誕生した長男“とっちゃん”、22年10月に誕生した長女“さっちゃん”の成長の記録や、おいしそうな手料理、仕事の様子などをつづっている。
１日に更新したブログにて「ここ６年間での最高体重をたたき出しましたので、今日からダイエットすることを誓います」と宣言した江上。「食べ過ぎた。。」と題してブログを更新すると、「皆様お久しぶりです」と切り出し、「家事、育児、仕事、ダイエットの日々、、」と近況を報告。この日は沖縄でライブ出演だったといい、「沖縄、、 美味しいもの沢山、、」とつづった。
また、ダイエットの経過として体重グラフのスクリーンショットも掲載。「２日連続で増えているタイミングで、沖縄のお仕事だったので、明日が怖い」と率直な心境を吐露し、「芸人みんなに、『ダイエットなのに食べすぎじゃない〜？？』と、監視されてます。笑」と周囲からツッコまれていることも明かした。
一方で、息子についても「最近とっちゃんが、寝起きでソファーに寝転んでいる姿を見て、めちゃ体伸びててびっくりしました！！！！」と成長にしみじみ。ソファでくつろぐ愛らしい姿の 写真とともに、「小さな赤ちゃんだったのに、、 成長してくれてありがとう」と母としての思いを吐露。
最後は「今日は子供たちが起きている時間には帰れなさそうなので、明日朝沢山ハグしよー」とつづり、「ライブに来てくださった皆様、ありがとうございました」と感謝の言葉で締めくくっている。
この投稿にファンから「美味しそうなものがいっぱい誘惑には勝てませんよね」「ダイエットは長期戦でじっくりやりましょう〜」「美味しい物を美味しく楽しく食べる事も大事」「しっかり記録続けていて、頭が下がります」や、「とっちゃん大きくなりましたね！」「勝手に見守っているコチラも感慨深い」などの声が寄せられている。