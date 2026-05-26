ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】熱中症の疑いで静岡市消防局管内の高齢女性1人を救急搬送…… 【速報】熱中症の疑いで静岡市消防局管内の高齢女性1人を救急搬送…程度は軽症(静岡) 【速報】熱中症の疑いで静岡市消防局管内の高齢女性1人を救急搬送…程度は軽症(静岡) 2026年5月26日 17時12分 Daiichi-TV（静岡第一テレビ） リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 静岡県内では5月26日 午後3時半までに、熱中症の疑いで、静岡市消防局管内の高齢女性1人が救急搬送されました。傷病程度は軽症だということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【速報】熱中症の疑いで高齢の男女計4人を救急搬送…うち西伊豆町の1人が重症ほか3人は軽症(静岡) 【速報】熱中症の疑いで静岡市消防局管内の成人男性1人を救急搬送…程度は軽症(静岡) 増加する熱中症患者 静岡県中部の市町がこの夏の熱中症対策を確認 「クーリングシェルター」増加など 関連情報（BiZ PAGE＋） 床暖房, 横浜, 沖縄, 明治大学, リハビリ, 射出成形機, 金属加工, 海, 大船, 墓