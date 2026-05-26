7匹産んだ保護猫に訪れた「まさかの結末」…里親希望の家から戻された親子猫が幸せになるまで

現在、動物支援団体「ワタシニデキルコト（ワタデキ）」として、多くの犬猫を救い続けている坂上知枝さん。しかしその原点のひとつには、団体設立以前に経験した、ある野良猫の出産と、その後に起きた出来事があった。

前編「野良猫を保護した直後に始まった壮絶出産、そして…動物保護団体代表が『ワタデキ』設立を決意した悲しい出来事」では、去勢・不妊手術が行われていない猫が多くいる場所から、お腹の大きな野良猫を保護し、実家の両親に預けた直後に出産が始まったエピソードをお伝えした。

それまで個人で保護活動をしていたものの、出産に立ち合うのは初めてだった坂上さん。7匹もの命が誕生に安堵したが、間もなく、一番小さくひ弱だった子猫が、衰弱して命を落とした。

「ごめんね」とショックを隠し切れない母親を見ながら、坂上さんは、残された6匹と母猫は幸せな未来を繋いでいく決意をした。

子猫たちは元気に育ち、坂上さんら家族は、手を尽くして、すべての猫を里親へと送り出した。もっとも心配だった母猫と一番小さな子猫も、一緒に預かりながら里親も検討したいという家があった。

だが2匹は、思いもよらぬ形で戻されてきた。

後編では、返還の理由とその背景、そしてこの出来事が坂上さんの考えをどう変え、やがて「ワタデキ」という活動へとつながっていったのかについて、ワタデキのメンバーの一員であるヒナタさんの寄稿でお伝えする。同時に、命を迎えるということに本当に必要な覚悟とは何かを問いかける。

子どものころから捨て犬や捨て猫を見過ごせず、保護しては世話をし、新しい家族につなげてきた坂上知枝さん。2020年9月に、動物支援と保護を目的とする一般社団法人「ワタシニデキルコト（ワタデキ）」を立ち上げた。

本連載は、東京・千葉・福島などの保健所や愛護センターと連携し、ボランティアメンバーたちとともに、犬や猫の救助、ケア、里親探しに奔走する日々を、ワタデキで坂上さんとともに活動するメンバーの視点から伝える。

不幸にもミケは失ってしまったが、子育て上手で愛情深いクロエは、残る6匹をすくすくと育てあげた。

次々と猫の里親が見つかったが…

出産から2ヵ月半ほどが経ち、元気で賢いアメショは坂上の姪の友人家族に、一番体が大きく気の優しいクロシロは近所の寿司屋を営む家族のもとへと行った。

ユニークな柄の穏やかなぱんだは、以前坂上が保護した猫の里親になってくれた家族が迎え入れてくれ、ヤンチャなくろすけとマイペースなことらこは、坂上の妹一家が2匹一緒に引き取った。

そしてもっとも心配だったクロエとヒヨは、里親を視野に入れた預かり希望のおうちが、2匹一緒に迎えてくれた。

しかし安心したのもつかの間、クロエとヒヨはすぐに坂上の元へ戻ってくることとなった。

「預かりさんから『2匹が懐かない。大丈夫だと思って引き受けたが大変だ』と連絡がきました。話を聞いていると、いいことをしたい、動物保護に関わりたい、という思いで引き受けたものの、そこに現実がついていかないようで、このまま2匹を置いておくのはかわいそうだと思い、すぐに迎えに行きました」(坂上)

新しい環境に旅立ったはずが、すぐに戻されてしまったクロエとヒヨ。2匹の心労を考えると、次の譲渡先を決めるのにも悩んでしまった。

「慣れるまでに3年かかりました」

そんな中、手を挙げてくれたのは、またしても、坂上の妹一家だった。

「もしまた返されてしまうようなことがあればかわいそうだし、家族一緒に過ごせたら幸せだろうと、すでにくろすけとことらこを迎え入れていた妹一家がクロエとヒヨも迎えるといいました。

臆病な2匹のために、初めは家の2階に専用の一画を作って隔離し、家が安全だと分かってもらってから範囲を拡大して徐々に家庭に慣らしていきました。

クロエは人間の姿がみえると隠れたりしていたのが、出窓のところでくつろぐようになり、妹が声をかけながら撫でると嬉しそうにするようになりました。

2年後には1階まで下りてくるようになり、抱っこもできるようになりました。

ヒヨはさらに臆病なので、2階の義弟の部屋から滅多にでることはなかったですが、義弟が大好きで仕事から帰ってくるのをとても楽しみにするように。こんな風に慣れるまでに3年かかりました」(坂上)

パパのギターを膝に乗って聴く

「そんな2匹も今やすっかり家庭猫の生活を謳歌しています。

クロエは家の中を自由に行き来し、人に撫でられるのもご飯を食べるのも大好きです。私が遊びに行くと玄関で出迎えてくれることもあります。ヒヨは持ち前の臆病な性格は変わりませんが、一番懐いている義弟がギターの練習をする時は、膝に乗ってのんびり音楽を聴くのがお気に入りです。

他の兄弟たちもどの子も元気に暮らしています。

『こんなにかわいい猫は今までいないくらい。本当に幸せです』といろいろなエピソードを嬉しそうに語ってくれるなど、保護っ子たちの幸せそうな近況を聞けることが、私たちの活動の中での大きなご褒美です。

クロエは保護した時には推定7〜8歳。野良として生きながら何度も出産してきたに違いなく、その間にもミケのように死んでしまった子猫を食べて他の子猫を守ってきたのだと思います。

頑張ってきたね、お母さん、と労う気持ちとともに、こんなに小さな生き物が人間社会でたくましく生きぬき、子育てをしてきたことに尊敬も感じます。

クロエを保護した一帯はかなり広い地域で野良猫が棲みついており、場所によっては猫を嫌う人から虐待されていたりもしました。各場所に餌やりをしている方もおり、猫が出入りできる敷地のある会社では『朝、机の引き出しを開けたら中に子猫がいたこともあった』とも。

数日かけて聞き込みをし、何回かに分けて15匹ほどの不妊去勢手術をしました。餌やりさんの中には、手術したら戻してくれるのかを心配している人もいたので、地域猫としてこれからも見守ってあげてほしいと説明し納得してもらいました。

その中で怪我をしていた生後4〜5ヵ月の子猫2匹と成猫1匹は餌やりさんに相談し、引き取ることにしました。その後、3匹とも里親さんが決まり、今も幸せに暮らしています」(坂上)

「猫が好きで餌をあげてはいるけれど増えていくことに対処をしない人が多く、聞き込みをしていると『猫は嫌いじゃないけれど増えてしまって困っている。協力するからなんとかしてほしい』という声もいくつもありました。

今いる猫たちが穏やかに暮らしていくためにはやはり数を増やさないことが大切だと思いました。そして、地域で協力しあって猫たちを見守っていけるよう、啓発していくことが必要なのだと実感しました」(坂上)

そんな想いを一端として設立されたワタデキは今年の9月で設立7年目になる。

これからも初心を忘れず動物たちに向き合っていきたいと坂上は語った。

【前編】野良猫を保護した直後に始まった壮絶出産、そして…動物保護団体代表が「ワタデキ」設立を決意した悲しい出来事