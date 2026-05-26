プロ野球・日本ハムの清宮幸太郎選手が25日、自身のSNSを更新。27歳の誕生日を迎え、サプライズでお祝いされた様子を公開しました。

早稲田実業高校から2017年ドラフト1位で日本ハムに入団した清宮選手。昨季はリーグ2位の143安打を放つなど打線をけん引してきました。

5月25日に27歳となり、インスタグラムで「27歳！日本ハム本社にご挨拶に伺ったらサプライズで！！」と報告。「たくさんのお祝いありがとうございます！明日から交流戦！いっちょ暴れます！」と意気込みを述べました。

投稿された写真には、色とりどりのフルーツに清宮選手の似顔絵イラストが添えられた大きなケーキを前に、チームメイトの野村佑希選手、奈良間大己選手と並ぶ姿が。あわせて公開された動画では、奈良間選手が大きなスプーンでケーキの端をすくい、清宮選手の似顔絵の鼻の部分をもいでのせて、主役の清宮選手の口へ運ぶ一面も。手荒い祝福を受けながらも、清宮選手は次々とケーキを口にし、満足そうな笑顔を見せていました。

26日から始まるセ・パ交流戦を前に、チームの雰囲気の良さが伝わる微笑ましい投稿となっています。