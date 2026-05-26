三田寛子、35年前の結婚式の“引き出物”を紹介 長男の披露宴準備にあわせ思い出の品持ち出す「ステキな敷物」「とても美しいデザインですね」
歌舞伎俳優の八代目・中村芝翫（60）の妻でタレントの三田寛子（60）が24日、自身のインスタグラムを更新。35年前の自身の結婚式の“引き出物”を紹介した。
【写真】「ステキな敷物」「とても美しいデザインですね」三田寛子が披露した、35年前の結婚式の“引き出物” ※2枚目
三田は「私達の引き出物にした敷物を今月は出してきて使っています」と、白地に気品ある赤い花があしらわれた美しい敷物の写真をアップ。時の流れを感じさせない洗練された品物を紹介した。
さらに、長男の中村橋之助と元乃木坂46で俳優の能條愛未の結婚式に向けて、「挙式当日へ向けて一歩一歩大切に準備を進めています」「昨日は終日ホテルにて皆で打ち合わせをしました」と家族総出で準備に奔走している近況を報告。
「ご臨席賜るお客様のお席がようやく整いお席の事や段取りなど昔の決まりだけにとらわれずお知恵を拝借しながら心を込めて準備しましたが行き届かず失礼ありましたらお祝いごとに免じてお許し願うこととなりますが緊張が高まります」「披露宴が無事執り行われますように祈るばかり」と伝統ある梨園の妻、そして母として、ゲストへの細やかな配慮と心地よい緊張感に包まれた胸の内をつづった。
コメント欄には「ステキな敷物」「とても美しいデザインですね」「エレガント」「綺麗」「格がちがいますね」などの声が寄せられている。
【写真】「ステキな敷物」「とても美しいデザインですね」三田寛子が披露した、35年前の結婚式の“引き出物” ※2枚目
三田は「私達の引き出物にした敷物を今月は出してきて使っています」と、白地に気品ある赤い花があしらわれた美しい敷物の写真をアップ。時の流れを感じさせない洗練された品物を紹介した。
さらに、長男の中村橋之助と元乃木坂46で俳優の能條愛未の結婚式に向けて、「挙式当日へ向けて一歩一歩大切に準備を進めています」「昨日は終日ホテルにて皆で打ち合わせをしました」と家族総出で準備に奔走している近況を報告。
コメント欄には「ステキな敷物」「とても美しいデザインですね」「エレガント」「綺麗」「格がちがいますね」などの声が寄せられている。