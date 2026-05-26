Ｊ２ジュビロ磐田は２６日、静岡・磐田市内での練習をメディアに公開した。Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグの順位を決めるプレーオフラウンド第１戦（３０日）の相手は、Ｊ２に今季昇格した栃木Ｃ。アウェーでの一戦に向け、ＦＷ渡辺りょう（２９）が必勝を期した。

渡辺は２３日のＪ２札幌戦で鮮やかなカウンターからゴールを決め、１―０の勝利に大きく貢献。だが９勝９敗（うちＰＫ戦４勝２敗）に終わった地域リーグラウンドを「全然ダメだった」と振り返った。

ＥＡＳＴ―Ｂグループ首位通過のＪ２甲府に２勝し、前節は７連勝中だった札幌に土をつけた。一方で福島、岐阜、松本のＪ３勢３チームと１勝１敗。「相手がどんなカテゴリーでも、負けていい試合はない。（リーグ戦の順位が）下位のチームに取りこぼすことが多いところは、去年から変わっていない」と厳しい表情で反省した。

プレーオフラウンドは各組で同じ順位の４チームごとにトーナメントを行う。磐田は８位で、栃木Ｃ、Ｊ３大阪、Ｊ３滋賀と同じグループになった。「いい形で終わりたい」と三浦文丈監督。渡辺も「来季につなげる２試合に」と前を向いた。