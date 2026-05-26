いま、違う業種からコメ作りに乗り出す企業が増えています。きょうは、外食大手の「ワタミ」がコメ作りに本格参入しました。

慣れない手つきで田植え機を運転するのは、外食大手「ワタミ」の子会社の社長。きょう、千葉県の農家などと提携し、コメ作りに本格的に参入しました。

ワタミファーム 萩野卓馬 社長

「安定的な調達体制の構築に繋げていきたい」

来年度には、自社で使うコメのうち、およそ半分の600トンを生産できる見込みだといいます。

今月、パックご飯も手掛ける「アイリスオーヤマ」も参入。

実はいま、“異業種”がコメ作りに参入する動きが相次いでいるんです。背景にあるのは「令和のコメ騒動」。

ワタミファーム 萩野卓馬 社長

「昨年一番困ったのが、やっぱり、お米がないと。それがやはり一番リスク、自分たちで使う分は自分たちで作る」

飲食店にとってコメ不足は死活問題。安定して確保するために自社生産に乗り出したのです。

長い間、価格が高止まりしていたコメ。ところが最近、変化の兆しが…。

スーパーセルシオ和田町店 久保田浩二さん

「（去年から）1000円くらい。今年入ってから徐々に落ち着いて、値段は下がってきています」

銘柄米でも4000円ほど。ブレンド米は3000円台に…。

買い物客

「安くなっているんじゃない。これだって3300円くらい…。おかずを削ってもお米だけは手放せない」

なぜ価格が下がったのでしょうか？その理由は、「去年の在庫」。

ちから米穀 山下力 社長

「高すぎてお米があまり売れなかった。（値段の）高い去年産のコメを損切ってでも外に出さないと」

去年、高値で仕入れたものの、売れずに残った在庫。今年の新米が出始める夏ごろまでに処分するため、“赤字覚悟”で売りに出しているのです。

さらなる心配事も…。

ちから米穀 山下力 社長

「放っておいたら、この状況だと暴落になってしまう可能性もある」

今年の新米の生産量が、農水省が示す需要を22万トン上回る豊作の見通しに。市場にコメが溢れることで懸念される“価格の暴落”。

ちから米穀 山下力 社長

「消費者に対してはすごくメリットが出てくるが、急激に値段が下がったときに（生産者の）生活がままならなくなる。生産者があっての我々なので」

これを受け、農水省は農家などに対し、生産量の調整を促しています。

高止まりの次は、暴落の懸念。消費者も生産者も、納得できる価格はいつ実現するのでしょうか？