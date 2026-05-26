阿部慎之助監督逮捕・釈放　巨人・山口オーナーが辞任受けコメント「監督を続けることは許されない」

25日、娘への暴行の疑いで逮捕・釈放されたプロ野球・巨人の阿部慎之助監督が辞任し、謝罪会見を行いました。

読売ジャイアンツ・阿部慎之助監督：

こういう形で去るってことは、本当にご迷惑をかけてるなと思います。

涙ながらに辞任会見を行ったプロ野球・読売ジャイアンツの阿部慎之助監督。

阿部監督は25日の夜、18歳の娘に暴行を加えた疑いで現行犯逮捕され、その後、釈放されていました。

また、巨人は26日午後、橋上監督代行とキャプテンの岸田選手が取材に応じました。

読売巨人軍・橋上秀樹監督代行：

大変残念ではありますけど、（辞任は）致し方ないと思っている。

読売巨人軍・岸田行倫選手：

僕たち選手みんなは、今まで通りやることは変わらない。目の前の1試合1試合を全力で戦っていくつもり。

そして、巨人の山口寿一オーナーは「暴力は許されない。監督を続けることは許されない」と阿部監督の辞任の申し出を受け入れ、「逮捕された事実を消すことはできない。監督の暴力は非常に重い出来事。辞任は避けられない」とコメントしています。