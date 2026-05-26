ジェームズ・キャメロンによる大ヒット映画のドラマ版『トゥルーライズ』テレビ初放送！

全国のケーブルテレビおよび衛星放送（BS/CS）で放送中の海外ドラマ専門チャンネル「Dlife」（ディーライフ）が贈る6月の注目ラインナップをご紹介！ ジェームズ・キャメロン監督の大ヒット映画をドラマ化した話題作『トゥルーライズ』がテレビ初放送。また、アーノルド・シュワルツェネッガー主演の映画版もチャンネル初登場だ。

Dlife 6月の注目ラインナップ

映画版『トゥルーライズ』

6月1日（月）22：00よりチャンネル初放送

監督ジェームズ・キャメロン×主演アーノルド・シュワルツェネッガーという『ターミネーター』シリーズのコンビが再タッグを組んだ映画版『トゥルーライズ』がチャンネル初放送！ ドラマ版のテレビ初放送を記念し、もととなった映画版を先行放送。

超エリート諜報員ハリーの悩みは、家族に正体を隠した“二重生活”を送っていること。核ミサイルを狙うテロ組織との戦いと、家庭崩壊の危機が同時進行する――。『ターミネーター』コンビが再び組んだことでも話題になったアクション映画。

ドラマ版『トゥルーライズ』

6月8日（月）22：00よりテレビ初放送

【字幕版】毎週月曜日 22：00〜

【再放送】毎週火曜日 23：00〜 ほか

平凡な毎日が、ある日突然スパイ映画のような世界に！？ ジェームズ・キャメロン監督の大ヒット映画をドラマ化した『トゥルーライズ』がテレビ初放送。

平凡なコンピューター関連企業の会社員と思われていた夫ハリーは、実は米国諜報機関で活躍するエリートスパイだった――。その秘密を知ってしまった妻ヘレンも、ひょんなことからスパイ組織の一員となり、夫婦そろって世界を舞台に極秘任務へ挑むことに。潜入ミッションにカーチェイス、さらに夫婦ゲンカまで…アクション、コメディ、ロマンスが詰まった、爽快エンターテインメント。

映画版では、夫ハリーの正体を妻ヘレンが終盤まで知らないのに対し、ドラマ版では早くも第1話で秘密が発覚！ さらにヘレンもスパイ組織へ加わり、夫婦バディとして世界を舞台にミッションへ挑む。アクションに加え、夫婦関係の再生を描くホームドラマ要素も魅力のスパイエンターテインメントだ。

そんなドラマ版の魅力は、妻ヘレンの活躍。言語学の知識や大学教授としての知性を武器に、時には主婦ならではの視点で事件を解決していく。キャメロン作品らしい「強い女性像」を受け継ぎながら、現代的なスーパーヒーロー夫婦として描かれているのも魅力。さらに、毎話ジャンルが変わるので、ロマンチックコメディから潜入ミッション、大迫力アクションまで、毎話異なるテイストで楽しめる。

『リゾーリ＆アイルズ』シーズン1〜3

6月8日（月）10：00より一挙放送！（※2話連続放送）

【二ヵ国語版】毎週月〜金曜日 10：00〜

【字幕版】毎週月〜金曜日 18：00〜

シーズン1（全10話）…6月8日（月）〜6月12日（金）

シーズン2（全15話）…6月15日（月）〜6月24日（水）

シーズン3（全15話）…6月24日（水）〜7月3日（金）

最強の女性コンビが難事件に挑む、大ヒットクライム

サスペンス『リゾーリ＆アイルズ』。ボストン市警唯一の女性刑事、熱血で行動派のジェーン・リゾーリと、知性と美貌を兼ね備えた理論派の主任検視官モーラ・アイルズ。二人は正反対の性格ながら、抜群のコンビネーションと強い絆で数々の凶悪事件に立ち向かう。スリリングな捜査劇はもちろん、テンポの良い掛け合いや、二人を取り巻く人間ドラマも大きな魅力。女性バディドラマの決定版とも言える人気シリーズのシーズン1〜3を、平日の帯放送でお届け。

『ゴースト 〜天国からのささやき』シーズン5

6月30日（火）14：30より一挙放送（※3話連続放送） 【二ヵ国語版】毎週月〜金曜日 14：30〜

【字幕版】毎週月〜金曜日 25：00〜

ジェニファー・ラブ・ヒューイット主演の大ヒットスピリチュアル・ヒューマンドラマ『ゴースト 〜天国からのささやき』より、最終章（全22話）を一挙放送！

死者の霊と会話できる能力を持つ主人公メリンダが、現世に想いを残した霊の声に耳を傾け、愛する人たちへ最後のメッセージを届けていく。感動的なストーリーとミステリアスな展開で、多くの視聴者を魅了する人気シリーズだ。

最終章となるシーズン5では、5歳になった息子エイデンにも不思議な能力が現れ始め、メリンダは新たな運命と向き合うことに。愛と絆、そして涙に包まれたシリーズ完結編。





（海外ドラマNAVI）

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