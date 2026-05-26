『スパナチュ』『ヴァージンリバー』出演のカナダ人俳優、失踪から1週間後に遺体で発見

カナダのテレビ界で実力派脇役として活躍していた俳優のスチュワート・マクレーンが失踪し、その1週間後に遺体となって発見された。これを受け、地元の警察当局は殺人事件として本格的な捜査に乗り出した。

謎の失踪から1週間、自宅近くで遺体が発見される

米Deadlineによると、5月15日にブリティッシュコロンビア州ライオンズベイの自宅で目撃されたのを最後に行方が分からなくなっていた。ライオンズベイは、バンクーバーから車で約45分、スコーミッシュから約30分の場所に位置する地域である。

当初、スコーミッシュ王立カナダ騎馬警察が行方不明者として捜査を進めていたが、その過程でスチュワートが殺人事件の被害者であることを示す決定的な証拠が浮上。これがきっかけとなり、捜査はIHIT（合同殺人捜査班）へと引き継がれることになった。そして遺体発見から1日後、身元が正式に確認された。

IHITのエスター・タッパー巡査長は声明のなかで、「捜査の進展に伴い、殺人捜査官たちは2026年5月15日以前におけるスチュワートの行動のタイムラインを構築するため、証拠の収集・分析、防犯カメラ（CCTV）映像の検証、そして周囲への聞き込み調査に全力を挙げている」と述べた。さらにエスターは、「私たちはスチュワートの家族、友人、そして彼を愛する人々のために答えを突き止めるべく、利用可能なすべての手がかりを追跡している」と、事件解決への強い決意を語っている。

『スパナチュ』『ヴァージンリバー』など多数の人気作に出演

スチュワートは2015年頃から本格的にテレビ俳優としてのキャリアをスタート。数々の人気シリーズやテレビ映画において、確かな存在感を放つワーキング・アクターとして足跡を残してきた。

これまでに、DCコミックス原作の『ARROW/アロー』をはじめ、長寿大ヒット超常現象アクション『SUPERNATURAL スーパーナチュラル』、SFドラマ『トラベラーズ』のほか、『ラウダーミルクの人生やり直し手伝います』、『刑事カール・アルバーグ〜小さな町の殺人事件』といった作品にゲスト出演。さらに、Netflixの人気ヒューマンドラマ『ヴァージンリバー』にも出演を果たしていた。

突如として命を奪われた実力派俳優の悲劇に、現地の業界やファンの間では大きな衝撃と悲しみが広がっている。一刻も早い事件の解明が待たれる。

『ヴァージンリバー』シーズン1〜5はNetflixで独占配信中。（海外ドラマNAVI）

参考元：Deadline

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