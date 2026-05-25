ジャンル分け不能の衝撃作！タチアナ・マズラニー主演『マキシマム・プレジャー』が描くデジタル時代の孤独と陰謀

Apple TVは、容易なジャンル分けを拒む独創的な作品を提供することで、好奇心をそそるハイクオリティなプラットフォームとしての地位を固めてきた。『オーファン・ブラック 暴走遺伝子』のタチアナ・マズラニーが主演を務める『マキシマム・プレジャー 最高の快楽、保証します』もその例外ではない。本作は、ある殺人の目撃者となったことで人生が激変する中、子どもの親権を求めて奮闘するシングルマザーの姿を追うサスペンススリラーだ…。もしくは、彼女はそう思い込んでいるだけなのかもしれない――。

以下、配信済みの第2話までのネタバレがありますのでご注意ください。

日常の裏に潜む狂気

本作においてタチアナ演じる主人公のポーラは、一流報道機関のファクトチェッカー。要求の多いボスや元夫、さらにはPTAの義務に追われ、息の詰まるような日々を送る彼女にとって、ささやかな楽しみはごくわずかしか存在しない。子どものサッカーの試合と仕事の合間を縫って、ポーラはブレンダン・フリン（『13の理由』）演じるトレヴァーとのビデオ通話の時間を何とか捻り出していた。二人は画面越しに過度な親密さを育んでいくが、ある日、その通話が不法侵入と拉致によって突如として中断される。ポーラは即座に警察へ通報するものの、目撃したものは金をゆすり取るための精巧な狂言だと一蹴されてしまう。しかし、第1話のラストで彼女がトレヴァーの遺体を発見したとき、その背後に潜む巨大な陰謀が明らかになる。

デヴィッド・J・ローゼン（『シタデル』）はDeadlineに対し、このひねりの効いた軽快なスリラーのコンセプトは、パンデミック中に生まれたものだと語っている。自身の妻がいくつもの役割を果たしている姿や、デジタル社会における息苦しい生存のあり方について瞑想する中で着想を得たという。

「現代社会に広がる孤独の流行、そしてその多くがいかにテクノロジーによって引き起こされているかについて考えていた。皮肉なことに、遠くの家族と繋がれるまさにそのテクノロジーが、夜には私たちを完全な孤独に突き落とす」とローゼンは説明する。

「孤独の中でほんの少しの幸せを求め、テクノロジーを使って手を伸ばそうとするシングルマザー。彼女がコンピューターのウィンドウを見つめる中で、それが彼女自身の『裏窓』へと渦巻いていく展開を考え始めた。容赦のない世界において、母親、特にそのセクシュアリティの周辺には寛容さが与えられにくい。そんな立場に置かれたポーラというキャラクターは、多くの極上の対立とスリルを生み出すと感じたのだ」

軽妙さと不安が同居する、絶妙な「パルス」

本作の製作総指揮を務め、第1話の監督を担当したデヴィッド・ゴードン・グリーン（『スカーペッタ』）にとっての目標は、シーズン全体を牽引する特有のトーンを早い段階で設定することだった。

「物語の形式としてはジグソーパズルのようであり、その上で、観客が楽しめるような推進力を見出そうと試みた。単なる闇への転落ではない。軽妙さがあり、不安の中にあるアドレナリンが本作を本当に魅力的なものにしている。それこそが完全なバランスなのだ」とデヴィッド・ゴードンは語る。

音楽もその雰囲気を形作る重要な要素であり、視聴者がポーラの脳内に没入し、次に何が起こるのかという興奮を煽る役割を果たしている。デヴィッド・ゴードンは、本作のDNAには固有の楽しめる不安が存在すると言い、それはポーラの精神的崩壊を反映した容赦のないジャンプカットによって増幅されている。その慌ただしいエネルギーは、雰囲気を重くしがちな陰惨さを回避し、視聴者を新しいひねりや衝撃の事実へと次々に推進していく。

主演のタチアナも、自身のキャラクターが持つ不可解さに惹きつけられたという。『オーファン・ブラック』や『シー・ハルク：ザ・アトーニー』で知られるタチアナは、「ポーラの行動には共感できない部分が多く、彼女が少しばかりの謎であるという事実がエキサイティングだった」と明かす。

「彼女は人生のこの時点において、残りの人生がどうなるかを分かっていると思い込み、惰性で進んでいた。まるで夢遊病のようにね。だが、連続する衝撃的な出来事が彼女を目覚めさせる。今、彼女は事態を収拾し、もう一度やり直して、自分が誰であるかを理解しようとしているのだ」

予測不能なキャラクターたちと、ソシオパスの影

物語は主にポーラの視点で進行するため、視聴者は条件反射的に彼女に味方したくなる。しかし、彼女の気難しく怒りっぽい元夫カールを演じるジェイク・ジョンソン（『New Girl 〜ダサかわ女子と三銃士』）は、自身のキャラクターの行動を違った視点で見ている。

「私はカールを主人公として捉えて演じている。観客の視点からは好感が持てず、うさんくさく見えるかもしれないが、カールが心の奥底で試みているのは、娘を可能な限り最善の立場に置くことだけなのだ」とジェイクは説明する。

一方で、本作に明確な悪役が存在するならば、それはマレー・バートレット演じるデニスだろう。トレヴァーの元恋人であり、予測不能な存在であるデニスは、第2話においてトレヴァー殺害の裏にいることが明かされる。

『ホワイト・ロータス／諸事情だらけのリゾートホテル』でエミー賞を受賞したマレーは、「素晴らしいキャストと目を離せない脚本に惹かれた。物語はダークでありながら、驚きに満ちて推進していく。私が演じるデニスは本物のカメレオンであり、どんな状況からでも欲しいものを手に入れるために変身する。結局のところ、彼は少しばかりソシオパスであることが判明するのだが、そこが本当に魅力的だった」と笑みを交えて語る。

マレーは役作りのためにリサーチを重ね、パトリック・ガーニェによる書籍「ソシオパス: 「怪物」と呼ばれて」を読み込んだという。「ソシオパスは感情の幅を持たない分、人間の行動を信じられないほど優れた観察者として捉えている。彼らはある種の無関心を抱えており、感情を表現する放出弁を持たないため、その無関心が蓄積され、いつか噴火する火山のような歪みを生み出すのだ」と分析する。

第2話はデニスとトレヴァーのデートで幕を開け、一見すると恋に落ちたカップルを描き出す。しかし、デニスの冷酷な本性が明らかになるにつれ、観客の足元をすくうような衝撃の展開へと変貌を遂げる。デニスには共感能力が欠けているものの、マレーはその関係性の中に純粋な愛情が存在していたと信じている。「だからこそ、関係が狂い始めたとき、彼の反応は激しいものになった。誰かに対して心を開くことは、彼にとって重大なことだったからだ」

第2話のラストでは、不穏なクリフハンガーで幕を閉じる。真実へと一歩ずつ近づくポーラは、確実に危険な領域へと足を踏み入れていく。母親を自身の犯罪の軌道へと引きずり込もうとするデニスとの、命がけのいたちごっこが幕を開けた。

『マキシマム・プレジャー 最高の快楽、保証します』はApple TVで独占配信中。（海外ドラマNAVI）

参考元：Deadline

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