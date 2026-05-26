今日の朝ドラ見た？ 日常の話題のひとつに最適な朝ドラに関する著書を2冊出版し、毎日レビューを続けて12年めの著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は第42回（2026年5月26日放送）「風、薫る」レビューです（ライター 木俣 冬）

院長たちの悪だくみ

千佳子（仲間由紀恵）が退院する。



「なんだか寂しいけれど、また会えるわよね」とりん（見上愛）に言いかけて、「もう会えない方がいいのよね」と言い換える。「はい。寂しくて、嬉しいです」とりんは涙しながらにっこり。

この台詞は印象的だ。もう二度と病院にお世話にならないほうがいいわけで、看護婦や医者との出会いは一期一会。ちょっとビターな人生観である。

千佳子の手術の成功によって、和泉侯爵（谷田歩）からお褒めに預かった多田院長（筒井道隆）。

帝都医科大学附属病院では「看護婦による手厚い看護が受けられる」ことを売りにしようと考える。

千佳子の件が失敗したら看護婦のせいにして、養成所を潰そうとしていたのにえらい違い。直美（上坂樹里）の嘘や寛太（藤原季節）の詐欺なんてかわいいもので、ずるさを責められるべきは権力者たちである。こっちのほうがもっとビター。

看護婦が利用されかけていることをまだ知らないりんたち。日々、粛々と仕事をしている。

直美は、りん（見上愛）からフユ（猫背椿）の手際がいいと聞いて、注目してみると、確かに手際がいい。これまで、彼女たちの日常業務の雑さや、りんたちへの風当たりの強さのほうが上回って気づいてなかったが、包帯の巻き方など医療業務はしっかりやっている。

いや、しかし、手術のサポートがうまく、患者のケアもてきぱきしている人が、丸山（若林時英）の苔癬（たいせん）を雑に扱ったり、換気しなかったり、シーツがぐちゃぐちゃだったりするだろうか。換気や、シーツなどの衛生面のケアが大事であることがまだ広く知られていなかった時代であるとしても、だ。

看病婦たちがなぜテキパキと雑を使い分けているか、その理由がこれからわかりそう。

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