Snow Man、サブスク未解禁だった計72曲の配信が決定！アルバムのみに収録されていたユニット曲も登場
Snow Manが、これまでのシングル＆アルバム収録曲からサブスク未解禁だった計72曲を、6月1日に配信開始することを発表した。
■Snow Manの全楽曲をストリーミングやダウンロードで楽しむことが可能に！
2025年4月に配信が開始された初のベストアルバム『THE BEST 2020-2025』の61曲を上回る、72曲を一挙配信。
今回はグループ名義の楽曲のみならず、アルバムのみに収録されていた各ユニット曲も配信。
ついにSnow Manの全楽曲がストリーミングサービスやダウンロードサービスで楽しむことが可能となる。
■配信開始楽曲リスト（計72曲）
1stシングル「D.D. / Imitation Rain」
Snow World
3rdシングル「Grandeur」
Big Bang Sweet
4thシングル「HELLO HELLO」
YumYumYum ～SpicyGirl～
5thシングル「Secret Touch」
Christmas wishes
My Sweet Girl
6thシングル「ブラザービート」
REFRESH
From Today
7thシングル「オレンジkiss」
Wonderful! × Surprise!
Feel the light, Lovely
8thシングル「タペストリー / W」
Luv Classic
NO SURRENDER!
9thシングル「Dangerholic」
ANY ＆ EVERY
ベストフレンド
10thシングル「LOVE TRIGGER / We’ll go together」
NEXT
ココロヒトツ
11thシングル「BREAKOUT / 君は僕のもの」
ドレス＆タキシード
What’s your color?
12thシングル「SERIOUS」
ばきゅん
1stアルバム『Snow Mania S1』
Infighter
TIKI TIKI
Delicious!!!
HELLO HELLO -Movie Ver.-
Be Proud!
GRATITUDE
Acrobatic
Boogie Woogie Baby
Vanishing Over
IX Guys Snow Man
Don’t Hold Back
Make It Hot
Lock on!
P.M.G. 深澤辰哉 / 向井康二 / 宮舘涼太
ADDICTED TO LOVE 岩本照 / ラウール / 佐久間大介
360m 渡辺翔太 / 阿部亮平 / 目黒蓮
2ndアルバム『Snow Labo. S2』
Toxic Girl
Brand New Smile
BOOM BOOM LIGHT
キッタキッテナイ
Movin’ up
This is LOVE
HYPNOSIS 岩本照 / 向井康二 / 目黒蓮
ガラライキュ！ 深澤辰哉 / ラウール / 渡辺翔太
Color me live… 阿部亮平 / 宮舘涼太 / 佐久間大介
3rdアルバム『i DO ME』
Super Deeper
8月の青
Two 渡辺翔太 / 目黒蓮
Bass Bon ラウール / 佐久間大介
Vroom Vroom Vroom 岩本照 / 深澤辰哉 / 宮舘涼太
Gotcha! 向井康二 / 阿部亮平
4thアルバム『RAYS』
リンディーララ
endless night
君へ贈る応援歌
これが愛じゃないのなら
ROCK ‘N’ ROLL
Wha cha cha
KATANA
GLITCH 岩本照 / ラウール
Hot Flow 目黒蓮 / 佐久間大介
ナイトスケープ 深澤辰哉 / 阿部亮平 / 宮舘涼太
星のうた 渡辺翔太 / 向井康二
5thアルバム『音故知新』
Spark!!
くちびる
嫉妬ガール
Miss Brand-New Friday Night
約束は君と
Days
愛のせいで
Symmetry 岩本照 / 深澤辰哉
ART 阿部亮平 / 目黒蓮
地球（読み：あい）してるぜ 宮舘涼太 / 佐久間大介
サンシャインドリーマー ラウール / 渡辺翔太 / 向井康二
Nine Snow Charge!!
■関連リンク
Snow Man OFFICIAL SITE
https://starto.jp/s/p/artist/43
https://mentrecording.jp/snowman/