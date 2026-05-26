　26日の日経225オプション2026年7月限（最終売買日7月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は890枚だった。うちプットの出来高が631枚と、コールの259枚を上回った。プットの出来高トップは3万円の71枚（2円安13円）。コールの出来高トップは7万1500円の52枚（125円安580円）だった。

　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　23　　 -16　　　43　　80000　
　　17　　 -29　　　98　　77500　
　　21　　 -61　　 199　　75000　
　　 5　　 -66　　 269　　74000　
　　 5　　 -40　　 350　　73500　
　　 2　　 -65　　 375　　73000　
　　 9　　+150　　 430　　72500　
　　 4　　 -60　　 525　　72000　
　　52　　-125　　 580　　71500　
　　29　　 -95　　 675　　71000　
　　 2　　 -95　　 760　　70500　
　　23　　-110　　 865　　70000　
　　 2　　-110　　 980　　69500　
　　23　　-120　　1090　　69000　
　　10　　-165　　1250　　68500　
　　 5　　-140　　1390　　68000　
　　 7　　 -75　　1795　　67000　
　　 2　　+720　　1985　　66500　
　　 5　　-120　　2200　　66000　
　　 1　　-245　　2285　　65625　
　　 3　　-260　　2350　　65500　
　　 2　　-190　　2710　　65000　　2690 　　+105　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　64500　　2390 　　　　　　　 9　
　　 1　　 -45　　3350　　64000　
　　 1　　-285　　3535　　63500　　2000 　　 -45　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　63000　　1845 　　 +45　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　62875　　1765 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　62750　　1725 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　62625　　1775 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　62500　　1650 　　 +20　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　62375　　1695 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　62250　　1660 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　62000　　1545 　　 +20　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　61750　　1475 　　 +70　　　17　
　　　　　　　　　　　　　61625　　1480 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　61500　　1420 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　61375　　1415 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　61250　　1350 　　-555　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　61125　　1370 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　61000　　1270 　　 +15　　　21　
　　　　　　　　　　　　　60875　　1225 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　60750　　1210 　　　　　　　 2　
　　 5　　　　　　5595　　60500　　1120 　　　　　　　15　
　　　　　　　　　　　　　60250　　1090 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　60000　　1060 　　　-5　　　39　
　　　　　　　　　　　　　59250　　 925 　　 +30　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　59000　　 875 　　 -15　　　49　
　　　　　　　　　　　　　58750　　 825 　　 -25　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　58250　　 770 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　58000　　 740 　　 +10　　　57　
　　　　　　　　　　　　　57000　　 630 　　　 0　　　10　
　　　　　　　　　　　　　56750　　 585 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　56000　　 510 　　 -20　　　24　
　　　　　　　　　　　　　55500　　 490 　　 +15　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　55000　　 415 　　 -25　　　19　
　　　　　　　　　　　　　54750　　 400 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　54500　　 410 　　　 0　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　54250　　 405 　　 +15　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　54000　　 360 　　 -10　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　53875　　 400 　　　　　　　20　
　　　　　　　　　　　　　53500　　 360 　　 +15　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　53000　　 305 　　 -15　　　23　
　　　　　　　　　　　　　52750　　 310 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　52250　　 276 　　　-9　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　52000　　 259 　　 -15　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　51000　　 228 　　　-3　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　50750　　 228 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　50000　　 196 　　　-5　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　46500　　 122 　　　-3　　　30　
　　　　　　　　　　　　　46000　　 115 　　　-4　　　25　
　　　　　　　　　　　　　45500　　 110 　　　 0　　　10　
　　　　　　　　　　　　　45000　　　96 　　　 0　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　44750　　　99 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　44000　　　85 　　　-8　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　40500　　　51 　　 +11　　　27　
　　　　　　　　　　　　　40000　　　50 　　　-3　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　39500　　　46 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　34000　　　22 　　　 0　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　13 　　　-2　　　71　
　　　　　　　　　　　　　28000　　　10 　　　+1　　　13　
　　　　　　　　　　　　　25000　　　 6 　　　-1　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　 3 　　　-1　　　15　

