　26日の日経225オプション2026年6月限（最終売買日6月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は6985枚だった。うちプットの出来高が3666枚と、コールの3319枚を上回った。プットの出来高トップは6万1000円の317枚（5円安480円）。コールの出来高トップは7万円の447枚（69円安226円）だった。

　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　81　　　-1　　　 1　　80000　
　 152　　　-2　　　 4　　77500　
　 226　　 -10　　　15　　75000　
　　54　　 -12　　　20　　74500　
　 148　　 -16　　　28　　74000　
　　71　　 -19　　　36　　73500　
　 186　　 -22　　　49　　73000　
　　83　　 -31　　　60　　72500　
　 224　　 -39　　　80　　72000　
　　89　　 -50　　 108　　71500　
　 208　　 -52　　 139　　71000　
　　33　　 -50　　 175　　70500　
　 447　　 -69　　 226　　70000　
　　40　　 -82　　 283　　69500　
　 202　　 -80　　 355　　69000　
　 122　　-110　　 445　　68500　
　 164　　-125　　 550　　68000　
　　37　　-135　　 675　　67500　
　 112　　-150　　 820　　67000　　2900 　 -1225　　　 1　
　　 4　　　　　　 900　　66750　
　　78　　-200　　 975　　66500　
　　 1　　-225　　1020　　66375　
　　 2　　-130　　1085　　66250　
　　 3　　+485　　1115　　66125　
　 150　　-145　　1195　　66000　　2075 　　 -15　　　 2　
　　 1　　+545　　1215　　65875　　2030 　　　　　　　 2　
　　 4　　-110　　1335　　65625　　1875 　　　　　　　 1　
　　14　　-190　　1395　　65500　　1825 　　 +20　　　 4　
　　 2　　+670　　1455　　65375　
　　14　　-170　　1510　　65250　　1715 　　　　　　 110　
　　 3　　-180　　1580　　65125　　1640 　　　　　　　 2　
　　47　　-175　　1680　　65000　　1545 　　 -20　　 156　
　　　　　　　　　　　　　64875　　1570 　　　　　　　 1　
　　 2　　 +70　　1785　　64750　　1485 　　 -20　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　64625　　1415 　　　　　　　 3　
　　 8　　-170　　1930　　64500　　1395 　　 -25　　　25　
　　　　　　　　　　　　　64250　　1290 　　-895　　　 7　
　　59　　-385　　2220　　64000　　1255 　　 +80　　　20　
　　 3　　+855　　2405　　63750　
　　 1　　　　　　2465　　63625　
　　29　　-170　　2595　　63500　　1005 　　 -40　　　37　
　　　　　　　　　　　　　63375　　1065 　　 +45　　　 2　
　　 2　　+590　　2760　　63250　　 965 　　 +15　　　 3　
　　 2　 +1110　　2780　　63125　　 935 　　 -10　　　 2　
　　12　　-165　　2930　　63000　　 870 　　 -40　　　39　
　　 6　　　　　　3085　　62875　　 920 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　62750　　 805 　　 -20　　　15　
　　　　　　　　　　　　　62625　　 855 　　 +25　　　 6　
　　 2　　-235　　3270　　62500　　 745 　　 -25　　　31　
　　　　　　　　　　　　　62375　　 795 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　62250　　 710 　　 -25　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　62125　　 730 　　　　　　　 5　
　 178　　-325　　3675　　62000　　 645 　　 -35　　 111　
　　　　　　　　　　　　　61875　　 685 　　-485　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　61750　　 605 　　-525　　　 3　
　　 1　　　　　　3990　　61625　　 585 　　 -25　　　 1　
　　 1　　-435　　3970　　61500　　 560 　　 -25　　　52　
　　 1　　　　　　4195　　61375　　 540 　　 -25　　　 1　
　　 1　　　　　　4375　　61250　　 505 　　 -40　　 183　
　　 1　　　　　　4420　　61125　　 500 　　 -25　　　 3　
　　 1　　-350　　4400　　61000　　 480 　　　-5　　 317　
　　 2　　　　　　4605　　60875　　 450 　　-230　　　 2　
　　 1　 +1465　　4775　　60750　　 445 　　 -20　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　60500　　 415 　　 -10　　　71　
　　　　　　　　　　　　　60250　　 380 　　 -35　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　60125　　 375 　　 -25　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　60000　　 365 　　　-5　　 314　
　　　　　　　　　　　　　59875　　 375 　　 +10　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　59750　　 380 　　 +50　　　 5　
　　 1　　　　　　5900　　59500　　 305 　　 -30　　　46　
　　　　　　　　　　　　　59250　　 280 　　 -20　　　 2　
　　 3　　 -95　　6385　　59000　　 263 　　 -23　　　73　
　　　　　　　　　　　　　58875　　 305 　　 +32　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　58750　　 260 　　 -11　　　14　
　　　　　　　　　　　　　58625　　 277 　　 +12　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　58500　　 220 　　 -21　　　16　
　　　　　　　　　　　　　58375　　 259 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　58250　　 251 　　-184　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　58125　　 242 　　-143　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　58000　　 207 　　 -10　　 111　
　　　　　　　　　　　　　57750　　 195 　　　-5　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　57500　　 175 　　 -13　　　24　
　　　　　　　　　　　　　57375　　 197 　　　+1　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　57250　　 191 　　　+5　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　57125　　 180 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　57000　　 148 　　 -21　　 140　
　　　　　　　　　　　　　56875　　 172 　　　　　　　27　
　　　　　　　　　　　　　56750　　 169 　　　+4　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　56625　　 165 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　56500　　 141 　　　-9　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　56375　　 141 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　56250　　 133 　　 -14　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　56125　　 120 　　　　　　　17　
　　　　　　　　　　　　　56000　　 119 　　 -15　　　60　
　　　　　　　　　　　　　55875　　 138 　　　-2　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　55750　　 121 　　 -93　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　55500　　 109 　　 -10　　　15　
　　　　　　　　　　　　　55375　　 134 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　55125　　 127 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　55000　　　93 　　 -14　　 175　
　　　　　　　　　　　　　54875　　 105 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　54750　　　97 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　54625　　 106 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　54500　　　92 　　　-5　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　54250　　　95 　　　+1　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　54125　　　93 　　 -52　　　18　
　　　　　　　　　　　　　54000　　　76 　　 -12　　　82　
　　　　　　　　　　　　　53750　　　73 　　 -15　　　16　
　　　　　　　　　　　　　53625　　　97 　　 +14　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　53500　　　73 　　　-6　　　11　
　　　　　　　　　　　　　53250　　　76 　　　 0　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　53000　　　62 　　 -11　　　29　
　　　　　　　　　　　　　52750　　　73 　　　+4　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　52500　　　58 　　　-7　　　17　
　　　　　　　　　　　　　52000　　　53 　　　-6　　　34　
　　　　　　　　　　　　　51500　　　49 　　　-5　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　51250　　　50 　　 -18　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　51000　　　42 　　　-7　　　82　
　　　　　　　　　　　　　50750　　　50 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　50500　　　41 　　　-7　　　10　
　　　　　　　　　　　　　50250　　　38 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　50000　　　35 　　　-6　　 121　
　　　　　　　　　　　　　49625　　　39 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　49500　　　33 　　　-5　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　49000　　　30 　　　-4　　　17　
　　　　　　　　　　　　　48875　　　34 　　 -50　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　48750　　　33 　　　 0　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　48500　　　27 　　　-5　　　54　
　　　　　　　　　　　　　48375　　　31 　　　-2　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　48000　　　25 　　　-4　　 107　
　　　　　　　　　　　　　47500　　　22 　　　-4　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　47000　　　20 　　　-5　　　34　
　　　　　　　　　　　　　46500　　　21 　　　-1　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　46000　　　17 　　　-3　　　78　
　　　　　　　　　　　　　45500　　　18 　　　 0　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　45000　　　13 　　　-4　　　31　
　　　　　　　　　　　　　44000　　　12 　　　-2　　　12　
　　　　　　　　　　　　　43750　　　11 　　　-2　　　10　
　　　　　　　　　　　　　43500　　　10 　　　-3　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　43250　　　10 　　　-3　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　43000　　　10 　　　-1　　　28　
　　　　　　　　　　　　　42250　　　 9 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　42000　　　 8 　　　-1　　　84　
　　　　　　　　　　　　　41750　　　 8 　　　-2　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　41250　　　 7 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　41000　　　 7 　　　-1　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　40500　　　 8 　　　+1　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　40250　　　 7 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　40000　　　 6 　　　-1　　 126　
　　　　　　　　　　　　　39750　　　 5 　　　-4　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　39250　　　 5 　　　 0　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　39000　　　 5 　　　-1　　　36　
　　　　　　　　　　　　　38750　　　 4 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　38500　　　 4 　　　-1　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　38250　　　 4 　　　-1　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　38000　　　 4 　　　-1　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　37750　　　 4 　　　-2　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　36750　　　 4 　　　+1　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　36000　　　 3 　　　 0　　　13　
　　　　　　　　　　　　　35500　　　 3 　　　 0　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　35000　　　 2 　　　 0　　　16　
　　　　　　　　　　　　　34000　　　 2 　　　 0　　　22　
　　　　　　　　　　　　　33500　　　 2 　　　-1　　　21　
　　　　　　　　　　　　　33250　　　 2 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　33000　　　 2 　　　 0　　　10　
　　　　　　　　　　　　　32000　　　 2 　　　 0　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　31000　　　 2 　　　+1　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　29750　　　 1 　　　 0　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　29500　　　 1 　　　 0　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　29000　　　 1 　　　 0　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　 1 　　　　　　 101　

株探ニュース