ＴＨＥ ＷＨＹ ＨＯＷ ＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹ <3823> [東証Ｓ] が5月26日大引け後(16:29)に業績修正を発表。決算期変更する非開示だった26年4月期(8ヵ月の変則決算)の業績予想は連結営業損益が4.7億円の赤字となる見通しと発表した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

前記のとおり、当社は決算期変更に伴い当期が８ヶ月の変則決算になることから業績予想を取り下げ、５月を目途として公表することとしておりました。その後精査した結果、現時点で合理的な算出が可能となった数値について、公表いたします。前期にM&Aにより取得した２社に加え、当期に取得した２社による業績貢献の結果、売上高は12ヶ月決算の前期に580百万円を積み増す見込みとなりました。また、M&A関連費の計上により営業利益は赤字となる見込みですが、事業の実力を表す調整後営業利益は黒字化まであと一歩を残すところまでとなり、調整後EBITDAについては黒字化する見込みとなりました。