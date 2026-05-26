古田敦也、阿部慎之助氏“監督辞任”の決断を「尊重したい」 娘への暴行容疑で逮捕
東京ヤクルトスワローズで選手、監督として活躍した古田敦也氏（60）が26日放送のカンテレ・フジテレビ系『旬感LIVE とれたてっ！』（月〜金 後1：50）に生出演。同日、プロ野球・読売ジャイアンツの監督を辞任した阿部慎之助氏をめぐる一連の騒動に言及した。
【写真】球界激震…阿部慎之助氏、釈放時の様子
阿部前監督はきのう25日、自宅で娘（18）に暴力を振るったとして、警視庁渋谷署が暴行容疑で現行犯逮捕。翌26日午前0時過ぎに釈放されていたが、同日、監督を辞任することが伝えられた。
番組では、阿部前監督が報道陣の前で一連の事件について涙ながらに謝罪するVTRが流れ、古田氏も神妙な面持ちで見守っていた。
阿部前監督と同じ、プロ野球の監督経験を持つ古田氏は「進退はご本人が考えることで、思いはいろいろあったと思うんですけれども、辞任すべきだとご本人は考えたんだと。それは尊重したいかなって思います。早く収束させないといけないという思いもあったかもしれない」と胸中を推察した。
【写真】球界激震…阿部慎之助氏、釈放時の様子
阿部前監督はきのう25日、自宅で娘（18）に暴力を振るったとして、警視庁渋谷署が暴行容疑で現行犯逮捕。翌26日午前0時過ぎに釈放されていたが、同日、監督を辞任することが伝えられた。
阿部前監督と同じ、プロ野球の監督経験を持つ古田氏は「進退はご本人が考えることで、思いはいろいろあったと思うんですけれども、辞任すべきだとご本人は考えたんだと。それは尊重したいかなって思います。早く収束させないといけないという思いもあったかもしれない」と胸中を推察した。