『ワールドトリガー』展示イベント開催決定 コンテンツ内容紹介！貴重な資料など用意
アニメ『ワールドトリガー』の物語のはじまりをおさらいできる展示イベント「Anime WORLD TRIGGER Exhibition “REBOOT”」が、8月11日（火・祝）〜9月1日（火）に池袋・サンシャインシティ 展示ホールC、11月14日（土）〜12月6日（日）にATC・ITM棟4F特設会場で開催されることが決定した。『ワールドトリガー』の物語を追体験できる展示のほか、貴重なアニメーション資料展示や参加型エリアなど盛りだくさんの内容になる。
【画像】気になる！『ワールドトリガー』展示イベントの様子
＜コンテンツ紹介＞
Prologue 〜三門市とボーダー〜
三門市のジオラマと映像演出で、大規模侵攻〜ボーダー設立までをおさらい。
ZONE 1 〜邂逅、物語のはじまり〜
修と遊真の出会い、千佳の登場を辿る。黒トリガーの遊真とレプリカも登場。
ZONE 2 〜玉狛支部、出会いと決意〜
陽太郎と雷神丸がお出迎え。宇佐美によるボーダーの解説に、玉狛の先輩たちも加わる。
ZONE 3 〜ボーダー本部、成長の軌跡〜
入隊を迎え、チーム結成に向けて訓練開始。ボーダー本部内の訓練室の再現も。
ZONE 4 〜アニメーション資料展示〜
REBOOTのキャラクター設定など、極秘資料を特別に展示。
＜コンテンツ紹介＞
Prologue 〜三門市とボーダー〜
三門市のジオラマと映像演出で、大規模侵攻〜ボーダー設立までをおさらい。
ZONE 1 〜邂逅、物語のはじまり〜
修と遊真の出会い、千佳の登場を辿る。黒トリガーの遊真とレプリカも登場。
ZONE 2 〜玉狛支部、出会いと決意〜
陽太郎と雷神丸がお出迎え。宇佐美によるボーダーの解説に、玉狛の先輩たちも加わる。
ZONE 3 〜ボーダー本部、成長の軌跡〜
入隊を迎え、チーム結成に向けて訓練開始。ボーダー本部内の訓練室の再現も。
ZONE 4 〜アニメーション資料展示〜
REBOOTのキャラクター設定など、極秘資料を特別に展示。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優