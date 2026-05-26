『風、薫る』りん、個室の患者を多く受け持つようになり忙しい日々を送る 第43回場面カット
俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第43回（27日）の場面カットが公開されている。
【写真】キャスト12人追加！豪華な相関図を公開
前回は、千佳子の手術が成功したことを受け、病院の意向で、りん（見上愛）や直美（上坂樹里）たち見習い生が、フユ（猫背椿）ら看病婦に看護を教えることとなった。そんなある日、男性が重傷を負って運ばれ、緊急手術が行われることに。今井（古川雄大）と黒川（平埜生成）の指示で、りんと直美は手術介助に入ることになるが・・・
今回は、りん（見上愛）は個室の患者を多く受け持つようになり忙しい日々。ゆき（中井友望）とトメ（原嶋凛）は、患者の小野田（宮地雅子）の食欲がない様子が気になっていて・・。そんな中、りん（見上愛）と直美（上坂樹里）は手術介助を学ばせてほしいとフユ（猫背椿）に再び頼み込むが、フユの家の事情が明らかになる。
【写真】キャスト12人追加！豪華な相関図を公開
前回は、千佳子の手術が成功したことを受け、病院の意向で、りん（見上愛）や直美（上坂樹里）たち見習い生が、フユ（猫背椿）ら看病婦に看護を教えることとなった。そんなある日、男性が重傷を負って運ばれ、緊急手術が行われることに。今井（古川雄大）と黒川（平埜生成）の指示で、りんと直美は手術介助に入ることになるが・・・
今回は、りん（見上愛）は個室の患者を多く受け持つようになり忙しい日々。ゆき（中井友望）とトメ（原嶋凛）は、患者の小野田（宮地雅子）の食欲がない様子が気になっていて・・。そんな中、りん（見上愛）と直美（上坂樹里）は手術介助を学ばせてほしいとフユ（猫背椿）に再び頼み込むが、フユの家の事情が明らかになる。