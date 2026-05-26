テニスの全仏オープンは25日（日本時間26日）、男子シングルス1回戦が行われ、今季限りでラケットを置くことを表明している元世界ランク3位のスタン・ワウリンカ（スイス）が登場した。オランダのJ・デ・ヨングと3時間を超える死闘を演じたが、セットカウント1-3で惜敗。四半世紀に及んだプロ生活の集大成となる、最後の全仏オープンは初戦で幕を閉じた。

【映像】愛がいっぱい…ファンの手作りボード（実際の映像）

2015年大会の覇者でもある41歳の大ベテランは、一回り以上年の離れた25歳のデ・ヨングを相手に意地を見せた。第1セットこそ1度のブレークを許して先行されたものの、第2セットの第8ゲームでブレークを奪い返し、1セットオールへと持ち込む熱い展開に。しかし、その後は若き勢いの前に第3セットで2度、第4セットで1度のブレークを献上。3時間4分に及んだ激闘の末、最後は力尽きてコートに散った。

かつてパリの頂点に立った名手のラストマッチを見届けようと、会場は満員の観客で埋め尽くされていた。試合終了を告げるポイントが決まった瞬間、客席は総立ちとなり、偉大なキャリアを称えるスタンディングオベーションに包まれた。スタンドではファンが手作りした「S」「T」「A」「N」の4文字のボードが掲げられ、愛称である“スタン”への感謝と惜別への思いがあふれる感動的な空間が広がった。

試合後のセレモニーを終え、長年死闘を繰り広げてきたローラン・ギャロスのコートを去る時が来た。ワウリンカはゆっくりと歩みを進めると、両手を胸の前で合わせてファンへ深い感謝の意を表現。万雷の拍手が鳴り止まぬ中、その顔にあったのはあまりにも晴れやかな笑顔だった。記憶に残る名プレーヤーが、思い出の詰まった赤土の舞台に静かに別れを告げた。

（ABEMA／WOWSPO／全仏オープンテニス）