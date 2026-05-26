チョコプラ＆原嘉孝＆篠塚大輝、世界一長い糸電話作りに挑戦 『ネイチャーティーチャー』スゴイ技術シリーズ第3弾
お笑いコンビ・ チョコレートプラネットとtimeleszの原嘉孝、篠塚大輝がMCを務めるTBS系バラエティ『地球まるごと大実験 ネイチャーティーチャー』（毎週火曜 後11：56）。26日の放送では、400メートルの糸電話作りに挑む。
【番組カット】かわいい！探検隊の服装で糸電話を耳にあてる篠塚大輝
同番組では、チョコプラの長田庄平、松尾駿、原、篠塚が自然を愛するスペシャリストである「ネイチャーティーチャー」からその世界を学び、未知の領域に挑戦する。今回は、日本のスゴイ技術シリーズ 第3弾「世界一の強度を持つ糸なら世界一長い糸電話は作れるのか？」を放送。
■東京理科大学教授からヒント得る
今回のネイチャーティーチャーは、東京理科大学教授の朝倉巧ティーチャー。4人は、NASAのプロジェクトでも使用されている“世界一の強度を持つ糸”を持って、朝倉ティーチャーに会いに行く。“人間の聴覚”や“糸電話”の仕組みなどを探ると、そこには世界一長い糸電話を作るヒントが詰まっていた。
ポイントを学んだ4人は作戦会議を経て、いざ実験へ。 果たして、世界記録を超える400メートルの糸電話で送信者の発言を聴くことができるのか。
【番組カット】かわいい！探検隊の服装で糸電話を耳にあてる篠塚大輝
同番組では、チョコプラの長田庄平、松尾駿、原、篠塚が自然を愛するスペシャリストである「ネイチャーティーチャー」からその世界を学び、未知の領域に挑戦する。今回は、日本のスゴイ技術シリーズ 第3弾「世界一の強度を持つ糸なら世界一長い糸電話は作れるのか？」を放送。
今回のネイチャーティーチャーは、東京理科大学教授の朝倉巧ティーチャー。4人は、NASAのプロジェクトでも使用されている“世界一の強度を持つ糸”を持って、朝倉ティーチャーに会いに行く。“人間の聴覚”や“糸電話”の仕組みなどを探ると、そこには世界一長い糸電話を作るヒントが詰まっていた。
ポイントを学んだ4人は作戦会議を経て、いざ実験へ。 果たして、世界記録を超える400メートルの糸電話で送信者の発言を聴くことができるのか。