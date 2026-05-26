ラリージャパンを目前に控え、かつて世界最高峰の舞台で起きた前代未聞の仰天シーンに注目。走行中にハンドルが故障し、あわや制御不能に陥り、大クラッシュ必至の緊迫した状況の中で、助手席の相棒による、目を疑うようなスバル伝説の一コマにスタジオからも驚きの声が上がった。

【実際の映像】激走中にまさか！前代未聞の仰天シーン

ラリージャパンの開幕を目前に控え、25日に放送された「ABEMAモータースポーツ完全ガイド2026」では、ラリーにおける“影の主役”コ・ドライバーを特集。その中でフォーカスされたのが、スバルで2003年に年間チャンピオンを獲得したペター・ソルベルグのインプレッサが疾走する光景だ。走行中、突如ソルベルグのマシンのハンドルが不調をきたし、あわや制御不能の緊急事態に陥る。窮地の中、助手席に座るコ・ドライバーのフィル・ミルズが動き出した。ソルベルグが「ハンドルがおかしい！」「原因はなんだ！？」と緊迫した声を上げると、ミルズは走行中の車内で工具を取り出した。

突然の異変にコ・ドラが驚きの対応

ミルズが取り出したのは、なんとドライバー。激しく揺れ動く車内で、走りながら即席でハンドルの修理をこなしていく。この衝撃的な光景に、スタジオからは「え？」「嘘でしょ？」と驚愕の声が次々と上がった。さらに、マシンが猛スピードで疾走を続ける中で「走りながら」的確に作業を進める姿に出演者たちも驚きを隠せない様子となった。

この前代未聞の応急処置に対し、WRC中継で解説を務めるピエール北川氏も「これは、後にも先にもこれだけじゃないですか？」とコメント。危機的状況を驚異の手腕で乗り越えたスバル伝説の一コマは、モータースポーツの過酷さとコ・ドライバーの重要性を改めて見せつける形となった。（ABEMA『WRC 世界ラリー選手権2026』／(C)WRC）