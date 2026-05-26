タレントの北斗晶が25日に自身のアメブロを更新。行列に並びマーラータンを堪能したことを明かした。

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この日、北斗は「皆さん、どんな土日を過ごされました!?」と切り出し「我が家の方は、物凄く寒かったり暑くなったり ちょうどいい気候になったりと…土日に【春夏秋冬】を味わった気分でした」と週末を振り返った。

また、前日にはショッピングモールへ行ったことを明かし、昼食に「大行列に並んでマーラータンを食べました」と報告。「欲張りだからあれやこれや入れちゃって2,000円ちょいいっちゃったけど美味しかったのでOK」と満足げにコメントした。

続けて、知り合いから「能登金時の苗を送ってくださいました」と明かすも「届いた時にはヘタヘタになってしまってて」と当時の苗の写真を公開。しかし「お水を与えて、野菜の栄養を与えたらしっかり生き返ってくれた」といい「パパと父で能登金時栽培チャレンジ」と、佐々木と自身の父が苗を植えている様子を複数枚の写真で紹介した。

自身は「腰が痛いからギブアップ」と明かしつつ、作業に励む佐々木について「あと数ヶ月で還暦を迎えるパパ」「色々体の事も食事も気をつけてるけどやっぱり若い!!」と絶賛。「能登金時がちゃんと育ってくれたらすーちゃんと梅田鈴民が物凄く喜びます その時は、私も芋掘り頑張るけど〜」と期待を込めてつづり、ブログを締めくくった。