俳優の山下智久が２６日、大阪市内のＴＯＨＯシネマズ梅田で行われた主演映画「正直不動産」の「大ヒット開店御礼！舞台あいさつ」に登壇した。

山下は、大阪の印象や思い出を聞かれ「子どもの頃からコンサートツアーをしていた。実は最初にテレビのロケをしたのが大阪だった。１１歳か１２歳ぐらいのときにどんぐりの着ぐるみを着たのを覚えている。カルチャーショックでした」と振り返り、笑いを誘った。

また、控室でイカ焼きとたこ焼きを堪能したことを報告。「大阪で食べたいものはありますかとよく聞かれますが、逆に教えてください。地元しかない穴場があると思う。ローカルな場所で食べてみたい」と話した。

トーク後半では山下が観客席の前まで訪れ、ファンの質問に回答する「ティーチイン」を敢行。多くの女性ファンが挙手した。山下が観客席に近づくと「山Ｐ！」と黄色い歓声が起こり、至近距離の山下に７００人以上の観客が歓喜の悲鳴をあげた。

「正直不動産」はひょんなことからウソがつけなくなってしまった不動産営業マン・永瀬財地（山下）が家を売る人、そして求める人を相手に、正直さと誠実さだけを武器に海千山千の不動産業界で悪戦苦闘する姿を描く。今月１５日に全国公開された。