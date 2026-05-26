人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が25日に自身のアメブロを更新。約2年間かけて計画してきた注文住宅の引き渡しが完了したことを明かした。

【映像】桃、建築中の新居（複数カット）

この日、桃は「まだ引っ越してないけど…先日、無事、家の引き渡しが終了しました」と切り出し、引き渡し当日の様子を動画で公開。「レッドカーペットの上でテープカット!!笑」「花束まで贈呈してくれた…」と、ハウスメーカーからのサプライズに感激した様子をつづった。

続けて、担当スタッフからプレゼントを受け取ったことも明かし「めちゃくちゃ可愛いイッタラのお皿…！」「私たち家族のことを考えて選んでくださったことが、もう、とても嬉しいね…」と喜びをコメントした。

家づくりは約2年前から始まったといい「ひどく優柔不断な私に、なんでこんなに親身になって一緒に悩んでくれるの？って不思議になるくらい、一緒に悩んでくれてアイディアを出して頂いて…感謝感謝の日々でした…」と振り返り「そして、無事、最高な家が完成しました…」と報告。最後に、読者に向けて「みんなも2年間、ずっと完成まで追い続けてくれて、ありがとう」と感謝を述べ、ブログを締めくくった。