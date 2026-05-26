朝日放送テレビ（ABC）の大仁田美咲アナウンサーが5月24日、Instagramを更新。脚を前後に180度開いた“バレエジャンプ”ショットを披露し、ファンから驚きの声があがっている。

大仁田アナは、5月23日に放送された『朝だ!生です旅サラダ』（テレビ朝日系）の人気コーナー「大仁田美咲が行く!日本縦断コレうまの旅」で、香川県三豊（みとよ）市を訪問していた。

スポーツ紙記者が言う。

「放送では、たけのこ掘りに挑戦し、たけのこの刺身や天ぷら、たけのこご飯を堪能したり、また讃岐うどんのような食感の麺を使った讃岐ラーメンを紹介したりしていました。その後、同市にある父母ヶ浜（ちちぶがはま）を訪問。この場所は、南米ボリビアのウユニ塩湖のように水面に反射した姿が鏡のように写り、インスタ映えすると評判の場所で『日本のウユニ塩湖』とも呼ばれています」

大仁田アナは、ロケの様子をつづった後、《父母ヶ浜は幻想的で思わずスタッフともどもテンションが上がり、大量に写真を撮りました 2枚目は最近頑張り始めたクラシックバレエのジャンプ》などと投稿。2枚めに、自身が前後に180度、開脚し、両手を上げてジャンプした瞬間が水面に反射した幻想的なショットを添えた。この写真は番組内では放送されなかったこともあって、コメント欄にはファンからの反響が相次いでいる。

《すごいジャンプ 反対に映ってるからか、5メートルくらい飛んでいるように見える》

《2枚目の写真が…開脚ヤバすぎな上にめっちゃ跳んでません?》

《凄い、綺麗なジャンプ、シルエットが、幻想的》

その大仁田アナは最近、プロレスラーの大仁田厚との“親戚”疑惑が話題になっていた。2人の“親戚”疑惑は、4月16日に放送されたラジオ番組『ますだおかだ増田のラジオハンター』（ABCラジオ）で明かされた。

「同局の武田和歌子アナウンサーが放送中に、大仁田アナが大仁田厚さんとラジオフロアで対面していると話し、続けて『どうやら2人がお話したところ、親戚関係確定だという……』と明かしたのです」（同前）

番組の公式Xでも翌17日、大仁田アナと大仁田厚のツーショットをアップし、《親戚らしい?と前回対面した時に喋っていた#大仁田厚 さんと #大仁田美咲 アナ。本番終了後、大仁田厚さんが「お前は俺の親戚じゃ!」と。どうやら二人のご先祖様が熊本のある地区から出たそうです。そこで「俺の親戚じゃ!」になったという訳。厚さん美咲さんこれから仲良くして下さいね〜》とポストしていた。

大ジャンプを披露した大仁田アナ。その高い身体能力は大仁田厚と“親戚”ゆえなのかもしれない。