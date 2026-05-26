5月25日、爆笑問題が所属する芸能事務所「タイタン」の太田光代社長が自身のXを更新。左頬を大きなガーゼで覆った姿を公開し、心配の声が広がっている。

太田氏は《とんでもない事態に見舞われている》と投稿。4月ごろから黄砂によるアレルギー症状で顔が腫れ、鬱血による痣（あざ）ができたと説明した。いったん症状は落ち着いたものの、その後、コブのようになり、血豆状になった部分が癒着。今回、その箇所を剥がす処置を受けたという。

Xでは、《光代社長、お大事にしてください。。》《腫れてる。。痛みは大丈夫ですか？》など心配の声が相次いでいる。

「太田さんが公開した写真は、左頬の大部分がガーゼで覆われており、かなり痛々しい印象を受けるものとなっていました。《明日からも普通に仕事しますので仕事先の皆様、大丈夫ですので、どうかよろしくお願いします！》と説明していましたが、突然その姿で現場に来れば周囲も驚きますから、事前に説明する意味合いもあったのでしょう。

また、ふだんは “敏腕社長” の印象が強い太田さんですが、すっぴん姿を公開したことにも驚きが広がっていました。芸能事務所の代表という立場上、なかなか休めないとは思いますが、無理は禁物ですね」（芸能ジャーナリスト）

実際、投稿があった25日は『ダチョウ倶楽部40周年感謝祭』に爆笑問題が出演しており、太田氏も有吉弘行に《お疲れ様でした》とXで反応していた。現場の状況を把握していた可能性もあり、少なくとも仕事に大きな支障は出ていないようだ。

さらに太田氏は、《夫に殴られたと思った》というコメントに対し、《痣が酷かったとき、疑われましたよ》とも返信。周囲から夫による暴力を疑われるほど、症状が深刻だったことも明かしていた。

「太田さんの夫は、爆笑問題の太田光さんですから、“もしかして” と想像する人が出てしまったのかもしれません。だからこそ、余計な憶測が広がる前に、自ら経緯を説明したかったのでしょう。

太田夫妻は、2023年6月に『徹子の部屋』（テレビ朝日系）へ夫婦揃って出演するなど、仲睦まじい関係で知られています。心配の必要はないでしょう。

いずれにせよ、黄砂によるアレルギー症状がここまで悪化するケースがあると、多くの人に警鐘を鳴らす投稿になったのは間違いありません」（前出・芸能ジャーナリスト）

今年の春は全国的に黄砂の大量飛来が続き、気象情報でも注意喚起が相次いでいた。痛々しい姿に心配の声が集まるなか、太田氏の1日も早い回復を願う声は今後も広がりそうだ。