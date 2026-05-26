¡Úµð¿Í¡ÛÁ°¤ò¸þ¤¯¼ç¾¡¦´ßÅÄ¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÁ´ÎÏ¤Ç¡×°¤ÉôÁ°´ÆÆÄ¼Ç¤¤Ç¶»ÃæÌÀ¤«¤¹
¡¡µð¿Í¤Î¼ç¾¡¦´ßÅÄ¹ÔÎÑÊá¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£²£¶Æü¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤Î¸òÎ®Àï½éÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡ËÁ°¤Ë¡¢°¤Éô¿µÇ·½õÁ°´ÆÆÄ¡Ê£´£·¡Ë¤Î¼Ç¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶»Ãæ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖËÍ¤¿¤ÁÁª¼ê¤Ïº£¤Þ¤Ç¤É¤ª¤ê¤ä¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´ßÅÄ¡£µå³¦¤¬ÁûÁ³¤È¤¹¤ëÃæ¡¢¸òÎ®Àï³«Ëë¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡Öº£Æü¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬¸«¤ËÍè¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë£±»î¹ç£±»î¹ç¤òÁ´ÎÏ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤êÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÁ´ÎÏ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡°¤ÉôÁ°´ÆÆÄ¤Ï£²£µÆüÌë¤ËÅÔÆâ¤Î¼«Âð¤Ç»ÐËå¤Î·ö²Þ¤òÃçºÛ¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë£±£¸ºÐ¤ÎÌ¼¤È¸À¤¤Áè¤¤¤Ë¤Ê¤ê¶ß¸µ¤òÄÏ¤ó¤ÇÅê¤²Èô¤Ð¤¹¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤òÆ¯¤¤¤¿¡£¥Á¥ã¥Ã¥È£Ç£Ð£Ô¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÌ¼¤Ï»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¤ØÄÌÊó¡£¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤¿»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¤Ï·Ù»ëÄ£½ÂÃ«½ð¤ØÄÌÊó¤·¡¢°¤ÉôÁ°´ÆÆÄ¤Î¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Íâ£²£¶ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¼áÊü¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÄ«¤Ë»³¸ý¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë¼Ç¤¤ò¿½¤·Æþ¤ì¡£¤³¤ì¤¬¼õÍý¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Æ±ÆüÃë¤Ë²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡Ö»ä¤Î²ÈÂ²¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¢¤½¤·¤Æ¥×¥íÌîµå´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡¢²ñ¼Ò¤Ë¡¢Â¿Âç¤Ê¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÅÁÅý¤¢¤ëµð¿Í·³¤Î´ÆÆÄ¤ÎÌ¾¤â±ø¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¿¼¤¯¼Õºá¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç³§ÍÍ¤Ë¼Õºá¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£