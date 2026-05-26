マンゴーとパッションフルーツの味わい！東京ディズニーランド「サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort」シェイブアイス（トロピカルフルーツ＆ティーゼリー）
東京ディズニーリゾートでは、2026年7月1日から9月14日までの期間、夏の暑さを吹き飛ばすひんやりメニューが多数登場する「サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort」を開催！
パークでの食べ歩きや休憩にぴったりの、冷たくて美味しいメニューがラインナップされています。
今回は、南国気分を味わえる「シェイブアイス（トロピカルフルーツ＆ティーゼリー）」を紹介します。
東京ディズニーランド／ボイラールーム・バイツ「シェイブアイス（トロピカルフルーツ＆ティーゼリー）」
価格：600円
販売期間：2026年7月1日〜2026年9月14日
販売店舗：東京ディズニーランド／ボイラールーム・バイツ
東京ディズニーランドのアドベンチャーランドにある「ボイラールーム・バイツ」に、「サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort」のスペシャルメニュー「シェイブアイス（トロピカルフルーツ＆ティーゼリー）」が登場！
今回登場するのは、マンゴーとパッションフルーツのトロピカルな味わいが楽しめるシェイブアイスです。
カップの底にはティーゼリーがたっぷりと敷き詰められており、その上から冷たいかき氷が重ねられています。
フルーツの甘酸っぱさと、さっぱりとしたティーゼリーの相性は抜群！
暑い夏のパーク探険の合間に、涼を求めてぜひ味わいたいひんやりスイーツです。
トロピカルフルーツとティーゼリーのさっぱりとした冷たいデザート。
東京ディズニーランドにて2026年7月1日より発売される、「サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort」シェイブアイス（トロピカルフルーツ＆ティーゼリー）の紹介でした。
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© Disney
※価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。 ※一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。 レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。
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