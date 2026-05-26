東京ディズニーシーでは、25周年のアニバーサリーイベント”スパークリング・ジュビリー”を彩る、祝祭感あふれるスペシャルメニューが続々と登場します。

今回は、S.S.コロンビア・ダイニングルームで提供される、25周年のお祝いにぴったりの「スペシャルソフトドリンク（グレープ、オレンジ、レモン）」を紹介します。

東京ディズニーシー25周年”スパークリング・ジュビリー” S.S.コロンビア・ダイニングルーム「スペシャルソフトドリンク（グレープ、オレンジ、レモン）」

価格：単品 1,400円（コレクタブルグラス付き 2,800円）

販売期間：2026年7月6日〜2027年3月31日

販売店舗：東京ディズニーシー／S.S.コロンビア・ダイニングルーム

※スーベニア付きのメニューは1回の会計でひとり1つまでオーダーできます。

東京ディズニーシーのアメリカンウォーターフロントにある「S.S.コロンビア・ダイニングルーム」に、25周年を記念したスペシャルソフトドリンクが登場！

今回登場するのは、グレープとオレンジのさわやかな味わいが楽しめるスペシャルソフトドリンクです。

ドリンクの上には銀箔シュガーが振りかけられており、25周年の華やかな祝祭感をイメージした一杯に仕上がっています。

さらに、こちらのメニューには、記念になるコレクタブルグラスを付けることも可能です。

25周年の特別なパークの雰囲気と一緒に味わいたい、キラキラと輝くさわやかなソフトドリンク。

東京ディズニーシー／S.S.コロンビア・ダイニングルームにて2026年7月6日より発売される、25周年”スパークリング・ジュビリー”「スペシャルソフトドリンク（グレープ、オレンジ、レモン）」の紹介でした。

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※価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

※一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。 レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。

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