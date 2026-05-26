東京ディズニーシーでは、25周年のアニバーサリーイベント”スパークリング・ジュビリー”を彩る、祝祭感あふれるスペシャルメニューが続々と登場します。

今回は、ユカタン・ベースキャンプ・グリルで提供される、夏にぴったりの「スペシャルセット」を紹介します。

東京ディズニーシー25周年”スパークリング・ジュビリー” ユカタン・ベースキャンプ・グリル「スペシャルセット」

価格：1,580円（※単品は1,300円）

スパイシービーフの冷やしうどんソフトドリンクのチョイス

販売期間：2026年7月1日〜2026年9月14日

販売店舗：東京ディズニーシー／ユカタン・ベースキャンプ・グリル

東京ディズニーシーのロストリバーデルタにある「ユカタン・ベースキャンプ・グリル」に、25周年を記念したスペシャルセットが登場！

セットのメインとなるのは、暑い夏に食欲をそそる「スパイシービーフの冷やしうどん」です。

ビーフ、トマト、アボカドをタコライス風にアレンジし、さっぱりとしためんつゆをかけた一品に仕上がっています。

トッピングされたトルティーヤチップスのサクサクとした食感も良いアクセントとして楽しめます。

スペシャルセットには、この冷やしうどんに加えてソフトドリンクのチョイスがついています。

プラス料金でソフトドリンクを他のお飲物に変更することも可能です。

25周年の特別なパークの雰囲気と一緒に味わいたい、夏にぴったりのスパイシーな麺メニュー。

東京ディズニーシー／ユカタン・ベースキャンプ・グリルにて2026年7月1日より発売される、25周年”スパークリング・ジュビリー”「スペシャルセット」の紹介でした。

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※価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

※一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。 レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。

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