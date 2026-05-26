【ワークマン】がやっぱ天才ーーッ♡ ママが買いたい「保温保冷機能付きリュック」

日増しに暖かくなり、夏に向けてレジャーなどお出かけの機会が増える人も多いのでは。飲み物やお弁当を持ち歩くときにあると便利なのが、保温保冷機能付きのバッグ。今回はママにおすすめしたい、【ワークマン】の機能性リュックをご紹介します。子連れのお出かけに嬉しい機能はもちろん、収納力もバッチリありそうなので、ぜひ売り切れ前にチェックしてみて。

パカッと開く保温保冷ポケット付き

【ワークマン】「パカッと開く！ 保冷保温パントリー軽量マザーズリュック」\3,990（税込）

こちらのリュックは、フロントに保温保冷ポケットが付いています。パカッと開くと、まるでパントリーのように飲み物やお弁当を収納可能。保温と保冷両方の機能があるため、オールシーズン使いやすい優れものです。ほかにも撥水加工やスーツケースのハンドルに通せるキャリーオンなど、プチプラとは思えない高機能ぶり。カジュアルにもきれいめにも馴染みやすいシンプルなデザインが、ママには嬉しいポイントです。

親子で使いやすいミニサイズ

【ワークマン】「親子でシェアできる！ 保冷保温パントリーぷちマザーズリュック」\2,900（税込）

ママだけではなく、子どもも使いやすいコンパクトなサイズのリュック。こちらはメイン収納がまるごと保温保冷仕様になっており、お弁当や飲み物を持ち歩く遠足でも活躍する予感です。やはり表面に撥水加工が施されており、急な雨にも安心できそう。フロント・サイド・背中にそれぞれポケットが付いており、小さめながらしっかり収納力も◎ 肩紐のファスナーを閉めると、スタイリッシュなワンショルダーバッグとしても使えます。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：マエダ エミカ

アパレル販売員を経験後に、フリーライターに転身。ファッション・美容分野の記事執筆を得意とする。美容のマーケターとしても活動するキャリアから、リサーチに基づくトレンド情報をベースに記事執筆を行う。