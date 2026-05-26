猫が頻繁に『頭を振る』ときの原因3つ

猫は耳や顔に違和感があると頭を振ることがあります。1～2回程度なら自然な行動ですが、何度も繰り返す場合は異常のサインかもしれません。まずは考えられる主な原因を紹介していきます。

1.外耳炎など耳の病気

猫が頭を頻繁に振る原因として特に多いのが、外耳炎など耳の病気です。耳の中に炎症が起こると強いかゆみや違和感が出るため、気になって頭を振るようになります。耳に違和感があるため、後ろ足で掻く仕草が増えることもあります。

外耳炎の原因は様々です。耳垢の増加、細菌や真菌の増殖のほか、耳ダニなどが関係する場合もあります。耳の中が赤くなっていたり、黒っぽい耳垢が増えている、嫌な臭いがする場合は注意してあげましょう。

痛みが強くなっている場合、猫が耳を触られるのを嫌がることもあります。耳の病気は放置すると悪化しやすく、中耳や内耳まで炎症が広がることもあるため、早めの対応が重要です。

2.脳や神経のトラブル

頻繁に頭を振る原因として、脳や神経の異常が関係している場合もあります。耳に問題がないのに頭を振り続ける場合は、脳もしくは神経系のトラブルも疑いましょう。

例えば、平衡感覚を保つ部分に異常が起こると、頭を振る、首を傾ける、ふらつくといった症状が見られることがあります。場合によっては、歩き方がおかしい、まっすぐ歩けない、目が細かく揺れるといった症状を伴うこともあります。また、高齢猫だと加齢による変化や病気が関係するケースもあります。

急に症状が出た場合や、元気や食欲の低下を伴う場合は要注意。様子見している間に、症状が進行する可能性もあります。

3.中毒症状の可能性も

頻繁に頭を振る症状は、中毒によって起こることもあります。猫にとって有害な食べ物や植物、薬品などを口にした場合、神経症状のひとつとして頭を振る行動が見られることがあります。

注意が必要なのは、よだれが増える、ふらつく、けいれんするといった症状を伴うケースです。中毒症状は短時間で悪化する場合もあり、命に関わる危険があります。

誤飲の可能性がある場合は、自己判断で様子を見ず、原因となったものを確認しましょう。

猫が頭を頻繁に振るときの対処法

猫が頻繁に頭を振るようになったとき、まずは耳の状態を確認しましょう。耳垢が増えていないか、赤みや臭いがないかを見ることで、耳の病気に気づける場合があります。ただし、無理に耳の奥まで触る必要はありません。

耳を確認したら、頭を振る以外の症状も確認しましょう。食欲低下、ふらつき、元気がない、嘔吐などがある場合は、単なる耳の違和感ではない可能性があります。特に脳・神経症状や中毒が疑われる場合は早めの対応が重要です。

頭を振る行動が何日も続く場合や、頻度が多い場合は自己判断せず、速やかに動物病院で診察を受けることをおすすめします。

まとめ

繰り返しになりますが、猫が頻繁に頭を振るときは注意が必要です。普段との違いをよく観察し、早めに異変に気づくことが大切です。今回の記事を参考に、猫が不自然に頭を振っていたら注意深く観察してあげてください。

(獣医師監修：加藤桂子)