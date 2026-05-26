マイケル・ジャクソンの伝記映画が大ヒットの裏で…兄・ジャーメインが性的暴行裁判で10億円賠償命令

訴状への答弁書を提出せず

マイケル・ジャクソンの兄で歌手のジャーメイン・ジャクソン（71）がリタ・バトラー・バレットさんへの性的加害で提訴された裁判で、ロサンゼルス上級裁判所は５月15日（現地時間、以下同）までに「ジャーメインと彼の関連企業が訴訟に適切に対応しなかった」として650万ドル（約10億3000万円）以上の支払いを命じた。

米ニュースサイト『RadarOnline.com』や米誌『People』（電子版）が報じたところによると、２人は’80年代にレコードレーベル「モータウン」の創設者、ベリー・ゴーディを通じて知り合い、1988年春ごろに招かれざる客としてバレットさんのロサンゼルスの自宅に現れたジャーメインが彼女に対して性的暴行を加えたのだという。

〈屈辱、羞恥心、罪悪感、経済的損失、経済的能力の喪失、および永続的な精神的苦痛を含む、深刻な精神的、身体的、心理的被害を受けた〉

ともバレットさんは主張しているという。

約40年も前の事件だが、バレットさんは過去の性加害に対する民事裁判の時効を一時的に撤廃・延長して提訴可能にする「時効復活法」に基づいて訴訟を提起していた。

「ジャーメインはメディアの取材に対してレイプ疑惑を否定。彼の代理人も“バレットさんの主張は虚偽であり、金銭目的によるもの”と非難していましたが、期限までに裁判所に答弁書を提出しなかったため、賠償を命じる判決が下されたようです。答弁書を出さなかった理由は不明ですが、争わなければ原告の主張が認められる可能性が高い。性暴力などの賠償金は日本とはケタ違い。巨額になるケースが多い」（ハリウッド事情通）

ジャーメインはジャクソン・ファミリーの三男で、弟に’09年に亡くなったマイケル・ジャクソン（50歳没）、妹にジャネット・ジャクソン（60）がいる。『ジャクソン５』ではマイケルと共にリード・ボーカルを担当。ソロになってからは『レッツ・ゲット・シーリアス』などのヒット曲をリリースし、グラミー賞に５回ノミネートされている。

『Michael／マイケル』が全米で大ヒット

「ジャーメインの息子で歌手のジャファー・ジャクソン（29）がマイケルを演じている伝記映画『Michael／マイケル』が全米で大ヒット公開中ということもあり、ジャーメインの性的暴行疑惑の裁判も全米で注目を集めていました。タイミングは最悪でしたが、映画には影響ないようです」（前出・ハリウッド事情通）

４月24日に全米で公開された『Michael／マイケル』は、マイケルの幼少時代から兄弟グループ『ジャクソン５』での成功やその後ソロとして数々のヒット曲で世界的スーパースターになるマイケルの栄光と孤独などを描く話題作。ジャーメインの息子のジャファーによる『スリラー』などのパフォーマンスも高評価を得ている。

「米興行サイトBox Office Mojoによると、５月15日〜17日の北米興行収入は約41億5000万円を記録。５月１日の公開以来１週連続トップだった『プラダを着た悪魔２』を上回るなど大ヒット中です。全世界での興行収入は1100億円を超えました。日本は６月12日公開ですが、大ヒットが確実視されています」（洋画配給会社関係者）

そんな折に下された巨額賠償命令。ジャーメイン側は判決を不服として上訴するのか、ノータッチの姿勢を貫くのか。こちらも映画に負けないほど注目されている――。

取材・文：阪本 良（元『東京スポーツ新聞社』文化社会部部長）