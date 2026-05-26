¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¡Ø¥¹¥í¥¦¡¦¥À¥¦¥ó¡Ù¥À¥Ö¥ë¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ç¡Ö1964Ç¯¤Î¥¸¥ç¥ó¡×¤ÎÇ÷ÎÏ¤¬È¾¸º¡Ú¥¹¡¼¥¸¡¼ÎëÌÚ¤Î¥¼¥í¤«¤é¤¼¤ó¤ÖÄ°¤¯¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¡Û#56
¡Ú¥¹¡¼¥¸¡¼ÎëÌÚ¤Î¥¼¥í¤«¤é¤¼¤ó¤ÖÄ°¤¯¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¡Û#56
¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤òÄ°¤»Ï¤á¤ë¤Ê¤é¡Ö¤³¤ì¤«¤é¡× ¤ªÇã¤¤ÆÀ¤ÊÁ´18¶ÊÆþ¤ê¥¢¥ë¥Ð¥à
¡¡¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥Ñ¥¹¥È¡¦¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ºvol.1¡Ù¡Ê1988Ç¯3·î7ÆüÈ¯Çä¡Ë¥
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¢£¡Ø¥¹¥í¥¦¡¦¥À¥¦¥ó¡Ù
¡¡º£²ó¤Ï1964Ç¯¤Î¥¸¥ç¥ó¤¬²Î¤Ã¤¿¡¢¥ê¥Õ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¤ò2¶Ê¡£
¡Ö¥ê¥Õ¡×¤È¤Ï¡¢¶Ê¤ÎÃæ¤ÇÄê¾ïÅª¤Ë·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤³¤Î¶Ê¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Ô¥¢¥Î¤¬¤º¤Ã¤È·«¤êÊÖ¤¹¡Ö¢ö¥É¥É¥É¥É¡¦¥É¥É¥É¥É¡¦¥ß¥ß¥½¥é¡¦¥Ã¥½¥é¥½¡×¡Ê¥¡¼¤Ï¡ÖC¡×¡Ë¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¡Ø¥¹¥í¥¦¡¦¥À¥¦¥ó¡Ù¡¢»ä¤ÎºÎÅÀ¤ÏÄã¤¤¡£
¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¥¸¥ç¥ó¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬¥À¥Ö¥ë¥È¥é¥Ã¥¯¡Ê2²ó½Å¤Í¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£¤»¤Ã¤«¤¯¥¤¥¤Î¤¤¤¤¡Ö1964Ç¯¤Î¥¸¥ç¥ó¡×¤ÎÀ¼¤ÎÇ÷ÎÏ¤¬È¾¸º¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡£
¡¡¤¢¤È¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¤Ë¤è¤ë¥è¥ì¥è¥ì¤Î¥®¥¿¡¼¥½¥í¤â¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¿ä¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡Ø¥¹¥í¥¦¡¦¥À¥¦¥ó¡Ù¤òÄ°¤¯¤Ê¤é¡¢¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤è¤ê¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥é¥ê¡¼¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥ºÈÇ¤À¡£¡Ú¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµ»ö¤Ç»îÄ°¤¹¤ë¡Û
¡¡¤â¤·¤¯¤Ï¥¥ã¥í¥ë¤Î²ò»¶¥³¥ó¥µ¡¼¥ÈÈÇ¤â¤¤¤¤¡£¥é¥¤¥ÖÈ×¡ØÇ³¤¨¤Ä¤¤ë¡Á¥é¥¹¥È¡¦¥é¥¤¥ô¡Ù¼ýÏ¿¡¢ÌðÂô±ÊµÈ¤¬¥ê¡¼¥É¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤ë¡Ø¥¹¥í¥¦¡¦¥À¥¦¥ó¡Ù¤Ï¡¢ÆÀÂÎ¤ÎÃÎ¤ì¤Ê¤¤¥Ñ¥ï¡¼¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¥Ó¡¼¥È¥ë¥ºÈÇ¤è¤ê¥Ó¡¼¥È¥ë¥ºÅª¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¤Þ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤¤â¤¢¤ë¤ï¤Ê¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥¹¥í¥¦¡¦¥À¥¦¥ó¡£
¢£¡Ø¥¢¥¤¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ó¡Ù
¡¡¤³¤Á¤é¤â¥ê¥Õ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê1¶Ê¡£³¬Ì¾¡Ê¥É¥ì¥ß¡Ë¤Ç½ñ¤¯¤È¡¢¤ï¤±¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤ä¤á¤Æ¤ª¤¯¤¬¡¢²Î¥á¥í¤è¤ê¤â¥ê¥Õ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬Ç§¤á¤ë¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¡£±éÁÕ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢ËÁÆ¬¤Î¡Ö¥Ö¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¥ó¡¦¥Ë¥ç¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¥ó¡×¤È¤¤¤¦Ææ¤Î²»¤â¡¢°õ¾ÝÅª¤À¡£
¡¡Åö»þ¡Ö¤³¤ì¤Ï²¿¤À¡©¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤âÊ¹¤¯¡£¤³¤ì¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë²»¡£
¡¡¥¨¥ì¥¥®¥¿¡¼·Ð¸³¼Ô¤Ê¤é¤ªÊ¬¤«¤ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ê¸¹¤Ë¼ê¤ò¿¨¤ì¤º¤Ë¡Ë¥¨¥ì¥¤ò¥¢¥ó¥×¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤È¡¢¥®¥¿¡¼¤È¥¢¥ó¥×¤Î¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤¬¶¦¿¶¤·¤Æ°Û²»¤òÈ¯¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¢¤Î°Û²»¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¡£¤Î¤Á¤Ë¥¸¥ß¡¦¥Ø¥ó¥É¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬ÂçÃÀ¤Ë»È¤Ã¤ÆÍÌ¾¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤â¤Þ¤¿ÂçÃÀ¤Ë»È¤¦¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¸å¤Î¤³¤È¤Ç¡£
¡¡¤³¤Á¤é¤Ï¡Ø¥¹¥í¥¦¡¦¥À¥¦¥ó¡Ù¤Û¤ÉºÎÅÀ¤ÏÄã¤¯¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤íÄã¤¤¤Î¤ÏÆüËÜ¸ø±é¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ø¥¢¥¤¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ó¡Ù¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆñ¤·¤¤¥ê¥Õ¤Î¶Ê¤ò¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ä¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌµÍý¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤À¤¬¡¢²¿¤È¤â¤â¤Ã¤Á¤ã¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¥Õ¥£¡¼¥ë¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ó¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Ê¡£
¢¦¥¹¡¼¥¸¡¼ÎëÌÚ¡Ê²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¡Ë¡¡1966Ç¯¡¢ÂçºåÉÜÅìÂçºå»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¾¼ÏÂ²ÎÍØ¤«¤éºÇ¿·¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î³Ú¶Ê¤ò¡¢¼Ò²ñÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¤âÆÉ¤ß²ò¤¯¡£¼ç¤ÊÃø¼Ô¤Ë¡ÖÃæ¿¹ÌÀºÚ¤Î²»³Ú1982-1991¡×¡ÖÂç¿Í¤Î¥Ö¥ë¡¼¥Ï¡¼¥Ä¡×¡ÖÆüËÜ¥Ý¥Ã¥×¥¹»Ë 1966¡¾2023¡×¤Ê¤É¡£È¾¼«ÅÁÅª¾®Àâ¡Ö¼å¤¤¼Ô¤é¤¬Í¼Êë¤ì¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¼å¤¤¼Ô¤¿¤¿¤¤è¤ë¡×¤âÏÃÂê¤Ë¡£Æü´©¥²¥ó¥À¥¤¤Î¹¥É¾Ï¢ºÜ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡ÖÂôÅÄ¸¦Æó¤Î²»³Ú¤òÄ°¤¯1980-1985¡×¡¢ºÇ¿·´©¡ÖÆüËÜ¤Î¿·¤·¤¤²»³Ú1975¡Á¡×¤ÏÂç¹¥É¾¡£¥é¥¸¥ªDJ¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£