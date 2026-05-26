◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）

強烈な下克上で、価格以上のインパクトを残す。エムズビギン（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父キタサンブラック）は一昨年のセレクト１歳セールで国内史上２位となる５億９０００万円で落札されたキタサンブラック産駒。「下見の時から体のシルエットが良くて、顔も賢そうないい馬でした。値段には驚きましたけどね」と友道調教師は苦笑いで振り返る。本来は堂々と王道を歩むはずの存在だが、登録時点の出走順で最後の１８番目と滑り込むようにたどり着いた。

何度も足踏みしてきた。落札直後の８月に牧場で飛節後踵を発症。３歳時の１月には舌をかみ、縫合するアクシデントもあった。「秋のデビューすら間に合うかなという感じでした」。昨年１０月にデビューしたものの、今度は出遅れたり、挟まれたりと不完全燃焼の競馬が続く。「今までスムーズなレースをしたことがないよね」。決して、エリートではない。それでも、祭典への扉は開いた。

誰よりも知り尽くしている。友道調教師は今年で７年連続の出走。目黒記念も行われるダービーデーの東京競馬場には、２０１３年から１４年連続で現場にいる。「やっぱり雰囲気が違う。華やかさの中にもピシッと緊張感がある。調教師はまた来年もダービーには挑戦できるけれども、馬はこの一回しか挑戦できない。それが緊張感につながっているのかな」。たった一度のチャンスを勝ち取ったのは現役最多の３回。豊富な経験値が結果に結びついている。

日本で１着賞金最高額のレースはジャパンＣと有馬記念の５億円。それを超える高額馬には、もう一つの使命がある。「競走生活も大事だけど、やっぱり種牡馬にしないと、という気持ちはあるよね」。ダービー馬は目指すべき道を切り開く何よりの称号になる。「スムーズな競馬で力を出し切ってほしい。それで、どこまでやれるかだね」とトレーナー。今年の友道厩舎は未知の魅力にかける。（山本 武志）