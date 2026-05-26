新作映画のキャラクターたちも登場！東京ディズニーリゾート「ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5」スペシャルグッズ

東京ディズニーリゾートでは、ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー5』の公開に合わせて、スペシャルイベント「ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5」を開催します。

2026年7月1日水曜日より、新作映画の世界観を一足早く楽しめるスペシャルグッズが多数登場します。

おもちゃたちがポニーのお部屋の中で楽しそうに遊んでいる様子が描かれた、パークのワクワク感を感じられるデザインのアイテムが豊富にラインナップされます。

東京ディズニーリゾート「ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5」スペシャルグッズ

発売日：2026年7月1日（水）

販売場所：東京ディズニーランド「グランドエンポーリアム」、東京ディズニーシー「エンポーリオ」

※一部パーク内店舗 of 入店にスタンバイパスが必要になる場合があります。

※状況によっては、予告なく変更する場合があります。

※詳しくは東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトをご確認ください。

お気に入りのグッズを身につけて、パークでのスペシャルイベントを思いきり満喫できます。

新作映画に登場するキャラクターたちがあしらわれたデザインにも注目が集まります。

ベビーTシャツ

価格：2800円

サイズ：90

小さなお子様向けに、可愛らしいベビーTシャツが展開されます。

バックにもおもちゃたちの賑やかなイラストが描かれています。

Tシャツ（サイズ：100・120）

価格：各2400円

サイズ：100、120

キッズサイズとして2種類が用意されています。

家族でお揃いのコーディネートを楽しむのにおすすめです。

Tシャツ（サイズ：140）

価格：2700円

サイズ：140

ジュニア向けの140サイズも登場します。

お部屋で遊ぶおもちゃたちの鮮やかなプリントが目を引きます。

Tシャツ（サイズ：S・M・L・LL）

価格：各3000円

サイズ：S、M、L、LL

大人向けのサイズが豊富にラインナップされています。

みんなで着用すればパークでの気分がさらに盛り上がります。

トートバッグ（3900円）

価格：3900円

おもちゃたちのイラストが全面に描かれた、華やかなトートバッグが仲間入りします。

内側は鮮やかなブルーのデザインとなっています。

トートバッグ（800円）

価格：800円

手軽に使えるコンパクトなサイズのトートバッグです。

ちょっとした小物を入れて持ち運ぶのに重宝します。

ボディバッグ

価格：3600円

黒地にシンプルなロゴが映えるスタイリッシュなボディバッグに仕上げられています。

両手が自由になるためパーク内をアクティブに移動できます。

キャップ

価格：3200円

コーディネートのアクセントにぴったりな黒のキャップです。

サイドやバックにもおしゃれなロゴマークが施されています。

きんちゃく

価格：950円

小物の整理やギフトにも最適な定番のきんちゃくが用意されています。

裏面には異なるキャラクターたちのアートが描かれています。

カチューシャホルダー

価格：1600円

お気に入りのカチューシャをバッグなどに掛けて持ち運べるホルダーです。

スマートフォンアクセサリー

価格：2500円

スマートフォンを便利にカスタマイズできるお役立ちアイテムです。

ワッペンアクセサリー

価格：900円

手持ちのアイテムに付けるだけで手軽にアレンジを楽しめます。

ミニタオルセット

価格：2700円

それぞれ異なるデザインが魅力的なミニタオルのセットです。

フェイスタオル

価格：1900円

お部屋での賑やかな様子が全面に表現されたフェイスタオルです。

レジャーシート

価格：950円

パークでのパレード待ちなどに大活躍するレジャーシートが登場します。

持ち運びに便利な専用 of 収納袋が付属しています。

ステンレスボトル

価格：3700円

普段使いもしやすいスリムで実用的なステンレスボトルです。

タンブラー

価格：2500円

毎日の水分補給が楽しくなるカラフルなタンブラーです。

たくさんのキャラクターたちが賑やかに描かれています。

どの角度から見ても映画の世界観を満喫できる仕上がりです。

クッション

価格：3300円

お部屋に置くだけでインテリアの主役になる存在感抜群のクッションです。

フォトスタンド

価格：3000円

パークで撮影した大切な写真を飾るのにぴったりなフォトスタンドです。

ポストカード＆シール

価格：900円

コレクションにはもちろん、お友達へのメッセージにも使えます。

カンバッジセット

価格：600円

全12種類のうちどれか2つがランダムで入っています。

表示価格は1袋2個入りの価格に設定されています。

ピンバッジセット

価格：2400円

お気に入りのバッグや帽子に付けて楽しめるピンバッジのセットです。

ディズニー・ビークル・コレクション〈トミカ〉

価格：1600円

映画の特別なデザインが施されたディズニー・ビークル・コレクション〈トミカ〉が登場します。

サイドまで細かく表現されたこだわりの仕様となっています。

特別なパッケージに入っておりお土産にも最適です。

ボクサーパンツ

価格：各2100円

サイズ：M、L

日常的に使いやすいデザインのメンズ向けボクサーパンツです。

キーチェーンセット

価格：2500円

お友達同士でシェアして持つのにもぴったりなキーチェーンのセットです。

キーチェーン（1800円）

価格：1800円

立体的なキャラクターが存在感を放つ可愛いキーチェーンです。

ぬいぐるみチャームセット

価格：4200円

バッグにぶら下げて一緒にお出かけを楽しめるチャームのセットです。

カチューシャ（スリンキー）

価格：2400円

パーク内での身につけアイテムとして外せないカチューシャです。

カチューシャ（キャラクター）

価格：2400円

ユニークなキャラクターデザインがコーディネートを引き立てます。

パッチン（雲柄）

価格：1400円

手軽にヘアスタイルをアレンジできる可愛いパッチンです。

パッチン（おもちゃ柄）

価格：1400円

髪の毛だけでなくバッグの持ち手などに付けるのもおすすめです。

バンダナ

価格：1200円

お弁当包みやファッションのワンポイントなどマルチに活躍します。

ブローチ

価格：2400円

洋服や帽子を上品かつ可愛らしくデコレーションできるブローチです。

くっつきぬいぐるみ

価格：2500円

洋服の肩などにくっつけて一緒にパークを歩けるぬいぐるみです。

靴下（25-27cm）

価格：1200円

サイズ：25-27cm

足元から映画の世界観を楽しめる大人向けサイズのソックスです。

靴下（22-25cm）

価格：1200円

サイズ：22-25cm

デイリーユースにもぴったりな可愛いデザインに仕上がっています。

靴下セット（16-18cm）

価格：1600円

サイズ：16-18cm

お子様向けの可愛らしい靴下セットとなっています。

キーチェーン（ポテトヘッド等）

価格：1400円

鍵やポーチのアクセントに最適なキャラクターキーチェーンです。

キーチェーン（スリンキー等）

価格：1400円

お気に入りのキャラクターと一緒に毎日を過ごせます。

お気に入りのスペシャルグッズを身につけて、パークでの特別なイベントを思いきり楽しめます☆

東京ディズニーリゾート「ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5」スペシャルグッズの紹介でした。

(C) Disney／Pixar BARREL OF MONKEYS, LINCOLN LOGS, LITE BRITE, MR. POTATO HEAD, MRS. POTATO HEAD, and TINKERTOY are trademarks of Hasbro and are used with permission. 2021 Hasbro. All Rights Reserved. Licensed by Hasbro. Slinky Dog Just Play LLC

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