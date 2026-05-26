１９８０年代のシティーポップ・ブームを先導したシンガー・ソングライターのＥＰＯ（６６）が、３１日にＮＨＫワールドＪＡＰＡＮの音楽番組「ｔｉｎｙ ｄｅｓｋ ｃｏｎｃｅｒｔｓ ＪＡＰＡＮ」に出演することが２６日、発表された。国内では１１月以降にＢＳで放送される。

このほど東京・渋谷の同局で行われた収録では、冒頭から聴衆に向けて「楽しんでください、一緒に歌ってくださーい！」と陽気にかけ声。「小さな机のコンサート」を意味する番組タイトル通り、オフィス内にある約３メートル四方（６畳程度）のスペースで生音を響かせた。

ＥＰＯと同じ都立松原高出身で当時から音楽活動をともにした、編曲家でキーボーディストの清水信之氏（６６）とギタリストの佐橋佳幸氏（６４）が演奏でサポート。佐橋氏が弾くエレキギターの音が出なくなるハプニングも笑いに変えながら、代表曲「Ｄｏｗｎ Ｔｏｗｎ」「う・ふ・ふ・ふ」など６曲で沸かせた。多くの手拍子に投げキッスで応えたＥＰＯは「卒業してから５０年近くになりますけど、お互いに元気で一緒に音楽できるなんて素敵なこと」とかみ締めた。

同高では音楽の部活がなく、放課後に校外で集まっていたという。ＥＰＯは共演した４人組バンド「ＧＯＯＤ ＢＹＥ ＡＰＲＩＬ」の楽曲「リ・メイク」も歌い、「新しい後輩が入部してくれたような感じ」と喜んだ。

世代を超えた演奏を終え「すごく楽しかった。とっても未来を感じるライブでした」と達成感でいっぱい。高校時代にはなかった“部室”のような環境に「自分の体に響く音を頼りに歌を歌っていかなくてはいけないので、すごく勉強になった」と語った。

４０年以上前の曲を新鮮な気持ちで歌える理由として、清水氏の名前を挙げ「アレンジがちゃんとしているので、やりやすい。演奏の決まり事も多い。それは（清水）信之さんが作ってきた設計図のおかげ。私のポップスもそれで成り立った」と感謝した。

発売当時は、レコード会社のディレクターなど音楽スタッフからの要求が厳しかった時代。「う・ふ・ふ・ふ」についても「１か月ぐらい悩んで悩んで、全然できなくて熱を出した」と回想した。８０年代のシティーポップが現在になって世界で流行していることに「とっても丁寧に音楽を作っていた時代なので、土台がきちっとしている。アレンジャーの設計図に書かれているものを誠実に再現するからこそしっかりした音楽があると思うし、だからこそ海外の人たちもリスペクトを向けてくれる」と分析した。

昨年、デビュー４５周年を迎えたＥＰＯ。親子ほど年の離れたＧＯＯＤ ＢＹＥ ＡＰＲＩＬとの間にも連帯感が生まれたとし「私たちが作ってきた音楽のエッセンスを大事につないでくれるという意味で、彼らの存在はものすごく大きなものになっていく」と今後の共演を楽しみにしていた。