第９３回日本ダービーは５月３１日、東京競馬場で１８頭が世代の頂点を競います。スポーツ紙・夕刊紙８紙の特別企画で、スポーツ報知の競馬記者が熱く語ったのは、“初めてのダービー”。あなたと同じダービー馬を推す同世代の記者はいますか？ 第１回はアイネスフウジン世代の吉田哲也記者の登場です。

きっと、浮かれているように見えたのだろう。出張直前に上司から言われた。「日本ダービーの取材は、だれでも行けるものではないぞ」３６年前、競馬記者２年目の日本ダービー初体験は、言葉の意味を理解するには十分すぎるレースだった。

１９９０年。時代の寵児（ちょうじ）・武豊と、芦毛の怪物オグリキャップが火をつけた空前の競馬ブームに、みんなが乗せられていた。スマホもネットもない時代だったが、日本ダービーの売り上げは前年から一気に１０５億円増の約３９７億円を記録した。

主役は、ターフを席巻していた「ヤングジョッキー」。皐月賞馬ハクタイセイの武豊、１番人気のメジロライアンには横山典弘。２人に視線がそそがれるなか、キャリア２０年、３７歳の中野栄治が、アイネスフウジンでひそかに頂点を狙っていた。

初めての美浦トレセンが日本ダービーの取材。「アイネスフウジンの１分間の心拍数は２２」それは当時の最強馬オグリキャップをしのぐ数字だった。若さから導かれる思い込みは、時として幸運を呼び込む。その事実だけで皐月賞２着馬に初めての日本ダービーの本命を託すことになった。

結果はアイネスフウジンが２分２５秒３の当時の日本ダービーレコードで逃げ切った。スタンドには競馬史上に残る１９万６５１７人がウィニングランを見守っていた。期せずして湧き上がった「ナカノ・コール」。あろうことか歴史的瞬間を見逃していた。レース後、大慌てで記者席から地下・検量室へ、駆け下りていた最中の出来事だった。

予想も、馬券も的中した。帰路の新幹線で先輩たちにほめられた。それでも「ナカノ・コール」を見逃した。痛恨の極みである。

〈１９９０年日本ダービーＶＴＲ〉

皐月賞では惜しくも２着に終わったアイネスフウジンが、府中の２４００メートルを鮮やかに逃げ切った。好スタートから主導権を握ると、影すら踏ませない完封勝ち。１番人気のメジロライアンが直線追い込んだが２着止まりだった。

◆吉田 哲也（よしだ・てつや） １９８８年入社。競馬記者歴は通算３５年。学生時代に、武豊騎手の重賞初勝利（８７年京都大賞典・トウカイローマン）を観戦したことは自慢。取材した馬で印象に残っている馬はオグリキャップ、好きな馬はスペシャルウィーク。