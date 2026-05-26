東京ディズニーシーでは、25周年のアニバーサリーイベント”スパークリング・ジュビリー”を彩る、祝祭感あふれるスペシャルメニューが続々と登場します。

今回は、ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテで提供される、夏にぴったりの「冷製パスタ」が楽しめるスペシャルセットを紹介します。

東京ディズニーシー25周年”スパークリング・ジュビリー” ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ「スペシャルセット」

価格：2,050円（※「冷製パスタ、シーフードのトマト＆豆乳ソース」単品は1,200円）

冷製パスタ、シーフードのトマト＆豆乳ソースピッツァ・マルゲリータソフトドリンクのチョイス

販売期間：2026年7月1日〜2026年9月14日

販売店舗：東京ディズニーシー／ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ

東京ディズニーシーのメディテレーニアンハーバーにある「ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ」に、25周年を記念したスペシャルセットが登場！

セットのメインとなる「冷製パスタ、シーフードのトマト＆豆乳ソース」は、エビ、ホタテ、さらにレモンオイルでマリネしたさわやかなサーモンがトッピングされた一品。

さっぱりとしたトマトソースに、まろやかな豆乳ポテトスープが合わさっており、暑い夏でも美味しくつるっと食べられる冷製パスタに仕上がっています。

スペシャルセットには、この冷製パスタに加えて、定番人気の「ピッツァ・マルゲリータ」とソフトドリンクがついており、ボリューム満点でお腹いっぱい楽しめます。

25周年の特別なパークの雰囲気と一緒に味わいたい、ひんやり美味しいスペシャルメニュー。

東京ディズニーシー／ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテにて2026年7月1日より発売される、25周年”スパークリング・ジュビリー”「スペシャルセット（冷製パスタ、シーフードのトマト＆豆乳ソース）」の紹介でした。

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※価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

※一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。 レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。

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