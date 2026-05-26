スノーボード女子アルペン大回転で、２年連続Ｗ杯総合優勝を果たした三木つばき（２２）＝浜松いわた信用金庫、掛川桜が丘中出身＝を１５歳からパーソナルスポンサーとして支援してきた掛川自動車学校は２６日、特別デザイン教習車「三木つばき号」を制作し、掛川市役所でお披露目イベントを開催した。同教習所からおよそ１０分、自ら運転して会場に到着した三木は「自分の名前が書いてある車なんで変な運転はできないなって、すごく緊張しました」と、笑った。

「三木つばき号」は、２０２５年８月に、三木が海外遠征出発前の壮行会で同社が構想を発表。今回はその思いが形となった。側面には、三木の競技シーンを躍動感あるイラストで表現した。「狙え世界の頂点 ＦＲＯＭ→掛川」などのメッセージを配置。さらに、同社のマスコットキャラクター「かけまる」も登場し、地域全体で三木の挑戦を応援する姿を表現している。フロントには「つばき」の花をデザインし、世界に一台だけの特別な教習車が完成。１９歳の時に、同教習所で免許を取得した三木自身も「めちゃめくちゃデザインがかわいい。すごくありがたいし、うれしいです」と、感激した様子だった。

２月に行われたミラノ・コルティナ五輪では、惜しくも６位に終わった。すでに、４年後にフランスで予定されている五輪を見据え、今年８月には、新たな合宿地を探してチリや北欧などを視察する予定だ。「掛川市の街を走っている私の教習車を見るたびに、次の五輪を見たいと思ってくれたらすごくうれしい。４年間で力をつけて、今度こそ金メダルを取っている姿を掛川市民の方々に見てほしい」と、思いを語った。