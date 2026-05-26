東京ディズニーシーでは、25周年のアニバーサリーイベント”スパークリング・ジュビリー”を彩る、祝祭感あふれるスペシャルメニューが続々と登場します。

今回は、暑い夏にぴったりのひんやりスイーツ「シェイブアイス（レモン、アップル、ピーチ）」を紹介します。

東京ディズニーシー25周年”スパークリング・ジュビリー”「シェイブアイス（レモン、アップル、ピーチ）」

価格：650円

販売期間：2026年7月1日〜2026年9月14日

販売店舗：東京ディズニーシー／ハドソンリバー・ハーベスト、ルックアウト・クックアウト

東京ディズニーシーのハドソンリバー・ハーベストとルックアウト・クックアウトに、25周年を記念した特別なシェイブアイスが登場！

「シェイブアイス（レモン、アップル、ピーチ）」は、ブルーゼリー、アップルシロップ、白桃ダイスの上にたっぷりの氷をのせ、さわやかなレモン風味の青いソースをかけたかき氷です。

トップにはキラキラとしたトッピングがあしらわれており、25周年の華やかな祝祭感を表現しています。

フルーツの甘みとレモンのさわやかな風味が絶妙にマッチした、暑いパークでのクールダウンにぴったりの一品です。

25周年の特別なパークの雰囲気と一緒に味わいたい、キラキラと輝くさわやかなシェイブアイス。

東京ディズニーシーにて2026年7月1日より発売される、25周年”スパークリング・ジュビリー”「シェイブアイス（レモン、アップル、ピーチ）」の紹介でした。

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※価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

※一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。 レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。

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