日本から飛行機で約７時間。マレーシアの首都・クアラルンプールは、近代的な高層ビルやショッピングモールが建ち並ぶアジア屈指の大都会だ。このたびマレーシア政府観光局の協力を得てクアラルンプールを訪問。いま話題の観光スポット５選を紹介する。

〈１〉マレーシア初の没入型体験ギャラリー「イマーシファイ・クアラルンプール」

クアラルンプールの中心地、ブキッ・ビンタンのショッピングモール「ララポート」横にある「イマーシファイ・クアラルンプール」は、最新のテクノロジーとアートを融合させた雨天でも楽しめる没入型体験ギャラリーだ。壁から象や虎などの動物が飛び出してくる３Ｄ空間や、目の錯覚を利用した空間、自分で塗り絵をした動物や魚たちが映像として現れるクリエイティブな空間など、テーマの異なる１１のゾーンで構成。すべてのゾーンで、美しいビジュアルアートと躍動感あふれる映像が駆使されており、足を踏み入れた瞬間から“非日常”の世界へと誘ってくれる。

〈２〉お土産や工芸品のすべてが揃うマレーシア遺産「セントラルマーケット」

いま話題の「なまこ石鹸」やマレーシアの伝統工芸品「バティック」など、マレーシアのお土産のすべてが揃うのが、ＭＲＴバサール・セニ駅から徒歩２分にある「セントラルマーケット」。１８８８年に生鮮市場として設立され、現在の建物は１９３０年代に完成した。アールデコ様式の歴史的建造物としてマレーシア遺産に指定されているクアラルンプールの文化的ランドマークだ。

館内にはレストランやお土産、雑貨、伝統工芸品などを扱うお店が３５０以上軒を連ね、ゆっくりと見て回れば半日以上はかかる規模。クアラルンプールに来れば、必ず足を運んでおきたいスポットの一つといえる。

〈３〉マレーシア随一のヒンドゥ教の聖地「バドゥ洞窟」

クアラルンプールから車で約３０分にあるヒンドゥ教の聖地「バドゥ洞窟」。正面にそびえたつ巨大な黄金像（ムルガン神像）を横目に、２７２段の階段を上ると洞窟の入り口に到着する。４億年の時を刻む鍾乳洞の中にはヒンドゥ寺院があり、洞窟の上部の空間から降り注ぐ太陽の光がとても神秘的だ。

毎年１月下旬から２月にかけては１５０万人もの信者が参加するヒンドゥ教の神聖な儀式「タイプーサム」が行われることでも有名。

〈４〉マレーシア初登場！

ニュージーランド発のアクティビティ「スカイライン・リュージュ」

子どもから大人まで楽しめるアクティビティとして注目されているのが、１９８５年にニュージーランドで生まれた「スカイライン・リュージュ」。なかでもゴーカートとソリを組み合わせた「リュージュ」は、動力ではなく重力を利用して坂道を滑り降りるアクティビティ。リフトに乗って丘の上のスタート地点に移動してリュージュに乗り込んだあと、係員から操作の説明を受けてスタートする。ハンドル操作に加えて体重移動でコーナーを駆け降りると、車体が低いため体感スピードは半端ない。

ほかにもジップラインに宙づり状態になって滑り降りる「スカイライン」も、スリルと絶景を味わうことができると人気だ。

〈５〉行政都市・プトラジャでピンクモスクを眺めながら優雅にクルーズ

マレーシアの行政の中心地、プトラジャでの観光は、プトラジャ湖一周クルーズがお薦め。観光名所にもなっているイスラム教寺院「プトラモスク」（通称ピンクモスク）をはじめ、エメラルドグリーンのドームがひときわ目を引く首相官邸、世界の有名な建築様式が採用された湖に架かる８つの橋など、プトラジャ湖周辺に建つフォトジェニックな建物を見ることができる。プトラジャはクアラルンプールから空港への向かう途中に位置するので、帰国前に立ち寄ってみるとよいだろう。

マレーシア観光の情報は「マレーシア政府観光局」公式ＨＰを参照。