東京ディズニーシーでは、25周年のアニバーサリーイベント”スパークリング・ジュビリー”を彩る、祝祭感あふれるスペシャルグッズやメニューが続々と登場します。

今回は、パークでの食べ歩きに欠かせないポップコーンをより楽しめる「レギュラーボックス、スーベニアポップコーンケース付き」を紹介します。

東京ディズニーシー25周年”スパークリング・ジュビリー”「レギュラーボックス、スーベニアポップコーンケース付き」

価格：2,500円

販売開始日：2026年7月1日

販売店舗：東京ディズニーシー／ポップコーンワゴン

東京ディズニーシーのポップコーンワゴンに、25周年を記念した特別なデザインのポップコーンケースが登場！

今回登場するのは、アニバーサリーイベントのテーマカラーである「ジュビリーブルー」を基調としたポップコーンケース。

25周年の祝祭感あふれるデザインが施されており、パークを歩くのがさらに楽しくなるアイテムになっています。

こちらの価格には、レギュラーボックスのポップコーン1箱と、この特別なポップコーンケースが含まれます。

お気に入りのフレーバーを入れて、25周年のパークを楽しんでくださいね！

25周年の特別な思い出を、美味しいポップコーンと一緒に持ち歩けるアイテム。

東京ディズニーシーにて2026年7月1日より発売される、25周年”スパークリング・ジュビリー”「レギュラーボックス、スーベニアポップコーンケース付き」の紹介でした。

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© Disney

※価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

※一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。 レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。

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