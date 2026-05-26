カバー社は26日、公式Xを更新。ホロライブプロダクション所属の男性VTuberグループ「ホロスターズ」について、一部タレントの配信活動終了と他タレントの今後に関するお知らせを公開した。

同社は4月、「ホロスターズ」の事業縮小および運営体制の大きな変更を発表。会社主導によるグッズ製作、自社スタジオを利用した配信などに区切りをつけること、個人活動を主軸とする方針へ転換し、一部タレントの配信活動終了やサポートの制限・終了が行われることを知らせていた。

「日頃より『ホロスターズ』を応援いただき、誠にありがとうございます」と書き出して「2026年4月3日に発表いたしました【『ホロスターズ』における運営体制の変更】に伴い、 タレント一人ひとりと活動方針や自身の将来へのビジョンについて協議を進めてまいりました」と言及。「その結果、一部所属タレントについては配信活動終了となり、他のタレントについては現在の活動を継続という選択となりました」とコメントした。

配信活動終了となるタレントは花咲みやび（終了日：2026年6月8日）、岸堂天真（終了日：2026年6月8日）、律可（終了日：2026年6月9日）、アルランディス（終了日：2026年6月10日）、水無世燐央（終了日：2026年6月25日）、影山シエン（終了日：2026年7月5日）の6人。奏手イヅル、アステル・レダ、夕刻ロベル、荒咬オウガ、夜十神封魔、羽継烏有は活動を継続するとした。

「新しい道を選んだタレントの、これからの人生が光り輝くものとなりますよう、心より願っております。そして、これからも活動を続けていくタレントたちに対しましても、変わらぬご支援・ご声援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます」とつづった。

活動を終了するメンバーの各種サービスについて、ファンレターは各タレントの活動終了日の当日到着分まで受領。メンバーシップおよび限定コンテンツは活動終了日から3か月後を目処に終了するという。