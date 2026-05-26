俳優の大浦龍宇一（５７）が２５日、ブログを更新。薄毛の悩みがあり、それを隠すのではなく、「受け止めて」、短く髪を切ってさっぱりしたことを明かした。

「今日思いきってショートヘアーにしました！正直にお話しすると、私の後頭部にはさみしい所があり、数年前より量が減ったなと悩んでいたのですが、それを隠す方向だと 髪型もいろいろ限られてくるので、これからはそれも受け止めて、ありのままで活かしていこう！！」と短髪にしたことを明かした。

「とはいえ、やっぱり『見せる』というのは、勇気がいることなので、息子や友人に相談という変身予告をしつつ、新しいスタイルの自分になりました」と説明。カット後、「人混みをありのままの髪で歩いている中で、気持ちがどんどん軽くなっていくのを感じていました。つまり『見せる』ヘアーにして、すごく気持ちが楽になりました！」と打ち明け、「ステキに歳を重ねていける私でありたい」という気持ちをつづった。

大浦は今年４月１９日、再婚相手だった２２歳年下のシンガー・ソングライターのゆりえと１月に離婚していたことを報告している。